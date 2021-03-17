Олимпийский чемпион, разрывавший КХЛ с Капризовым, стал не нужен клубу НХЛ

Обзор дня Алексея Шевченко.

Трагедия

Защитник молодежной команды «Динамо» (Санкт-Петербург) Тимур Файзутдинов скончался в больнице. Большая трагедия для его семьи, друзей, для всего мирового хоккейного сообщества. Все сильно переживали за парня в эти дни, желали ему выбраться, восстановиться, но... Напомним, что в Тимура попала шайба в игре против «Локо», он был немедленно госпитализирован, однако врачи ничего сделать не смогли.

Сейчас будут разбираться, следственный комитет уже начал проверку, но очень удивлюсь, если найдут виновного. Его просто нет. Это спортивная игра с тяжелым предметом, где случаются подобные трагедии. Не очень часто, скорее крайне редко, но бывают.

Говорят, что надо усиливать экипировку, но я разговаривал со многими хоккеистами, и все считают, что с защитой сейчас все в порядке, не как в советские времена, когда шансов получить повреждение было гораздо больше. Дополнительно защищать голову? Но ведь в этом случае шайба попала в шею, а ее точно не закрыть так, чтобы хоккеисты чувствовали себя комфортно.

Конечно, никоим образом не виноват защитник «Локо». Он в том моменте не делал ничего запрещенного. Ужасный несчастный случай. В этот же день в ВХЛ играли «Горняк» с «Рубином», и в этой игре шайбой точно в висок прилетело защитнику Ивану Сушинскому. Но он блокировал мощный бросок, направленный в ворота. Все выглядело страшно, много крови, но Иван вернулся на площадку, ничего не случилось. Я про то, что в каждом матче что-то обязательно происходит, но последствия разные. Семье — сил. ФХР уже обещала оказать всю необходимую помощь, будем верить, что больше никаких трагедий на льду не будет. Но ведь мы понимаем, что исключать ничего нельзя.

Отъезд

Нападающий Анатолий Голышев воспользовался соответствующей опцией в контракте, прервал соглашение с «Автомобилистом» и отправляется в Северную Америку. В «Айлендерс» нападающий мог отправиться еще два года назад, но североамериканский клуб молчал после того, как «Авто» вылетел. Анатолий расценил это как намек и подписал четырехлетнее соглашение с командой КХЛ, правда, с возможностью через два года вернуться к вопросу об отъезде. Нерасторопность «Островитян» была только одной из причин. У Голышева три ребенка, третий только-только появился, и уезжать за океан было очень неудобно. Но теперь и дети подросли, и Голышев готов, а в НХЛ решили попробовать нашего хоккеиста.

Анатолий ничего не теряет. Если все будет совсем плохо, то он вернется домой, но хотя бы попробует, и его нельзя осуждать за желание рискнуть. Он, кстати, жертвует 75 миллионами рублей, которые мог бы получить в России в следующем сезоне. Теперь главный вопрос — получится ли у него за океаном? Но на это ни у кого нет ответа. Прогнозировать бессмысленно. Сезон у нападающего выдался плохим. Он набрал всего 27 (12+15) очков, это лишь на одно больше, чем в прошлом, но сейчас было проведено 56 матчей, а в чемпионате-2019/20 Голышев выходил на лед 40 раз. Известно, что от его игры, от его стиля был не в восторге Билл Питерс, а он все-таки оценивает хоккеистов по североамериканским критериям. Не забывайте, что и у Барри Тротца довольно специфическая команда, при этом довольно сильная. Однако пока не попробуешь, не получишь ответа. Мы с любопытством посмотрим за тем, что получится у хоккеиста. И примем любой результат.

На драфт отказов

«Коламбус» выставил на драфт отказов нападающего Михаила Григоренко. Если его не заберут в ближайшее время, то... ничего не изменится. Переведут в «такси», затем при необходимости вернут. Тут важно думать о ближайшем лете, так как «Жакеты» дают понять, что они не заинтересованы в Михаиле.

Но что же пошло не так? Почему нападающий, разрывавший КХЛ два сезона, вдруг провалился? Человек просто не угадал с командой. Ехать к Джону Тортореллле — рискованный вариант для любого хоккеиста, а для Григоренко он оказался плохим тренером. Давным-давно Михаил плохо провел свой последний сезон до отъезда в Россию, на него было тошно смотреть, но сейчас он вернулся совершенно другим. Было видно желание, старание, форвард реально хотел приносить пользу, а не просто получать деньги по контракту (кстати, весьма скромному — 1,2 миллиона). Но его действия Торторелла не оценил. Посмотрел в первом звене, давал время в первом большинстве, затем разочаровался и перевел в третье звено, а затем и вообще убрал из состава. Но было видно, что Михаил в первых матчах немного не понимал, что происходит на льду, никак не мог почувствовать партнеров, а когда уже стал набирать обороты, то тренер посчитал, что время вышло.

В другой команде, возможно, было бы иначе. В рейтинге российских игроков, не угадавших с клубами, Михаил на железном втором месте после Александра Барабанова. За третье — борьба. Кто-то считает, что не угадал с переходом Евгений Дадонов, кто-то ставит на Никиту Нестерова. Но бывший защитник ЦСКА, мне кажется, потерялся бы в любом клубе НХЛ, он явно переоценил свои возможности. Дадонов, на мой взгляд, ошибся с целями при переходе.