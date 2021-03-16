Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался по поводу гибели защитника хоккейного клуба МХЛ «Динамо» Тимура Файзутдинова.

Хоккеист попал в реанимацию 12 марта, во время матча 1/8 финала плей-офф МХЛ против «Локомотива» (1:5). В игровой ситуации шайба попала ему в голову. Файзутдинов после попадания шайбы схватился за голову и упал на лед. Он был доставлен в больницу, но так и не пришел в себя.

«Хочу выразить глубокие соболезнования от ФХР и себя лично. Это несчастный случай», — цитирует Третьяка ТАСС.

В этом сезоне Файзутдинов участвовал в 54 матчах МХЛ, сделав 7 результативных передач.