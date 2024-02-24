Хоккей
Olimpbet МХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Хоккей
Olimpbet МХЛ

Сегодня, 14:25

Матч «Сибирские Снайперы» — «Ирбис» установил рекорд посещаемости в МХЛ

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

На матче между «Сибирскими снайперами» и «Ирбисом» был установлен рекорд посещаемости регулярных чемпионатов МХЛ, сообщает Telegram-канал лиги.

Игра прошла 24 февраля на «Сибирь-Арене» в Новосибирске и завершилась победой «Ирбиса» в серии буллитов (4:3). На матче присутствовало 8028 болельщиков. Предыдущий рекорд по посещаемости регулярных чемпионатов МХЛ был установлено накануне, 23-го числа, на игре между этими же командами (7414 болельщиков).

На третьем месте по данному показателю находится Новокузнецк, где 4 сентября 2010 года матч «Кузнецкие Медведи» — «Стальные Лисы» посетили 7200 зрителей.

Источник: https://t.me/mhlrus/8394
Хоккей
ХК Ирбис
ХК Сибирские снайперы
МХЛ
1
0
Читайте также
В ОКР заявили о беспрецедентной дискриминации в отношении россиян
«Вашингтон» обыграл «Тампу» в матче НХЛ
Вагенкнехт предупредила о начале конфликта в Германии из-за поставок Taurus Украине
Медведев назвал новые санкции направленными против всех россиян
Военные ВСУ рассказали об исчезновении мотивации для продолжения боевых действий
Небензя назвал условие для сохранения Украины как независимого государства
Популярное видео
Глава МХЛ Гуськов: допинг в «Толпаре», финал не на арене «Авангарда»
Гуськов: итоги сезона МХЛ, победа «Чайки», планы лиги
Денисенко: прием "колено в колено"
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Ларионов vs Сизов, «Трактор», «Сибирь» мимо плей-офф
«Металлург» проводил Зарипова: репортаж из Магнитогорска
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Кузнецкие Медведи» досрочно выиграли «Серебряный» дивизион
Новости
RSS RSS
Все новости