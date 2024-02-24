Матч «Сибирские Снайперы» — «Ирбис» установил рекорд посещаемости в МХЛ

На матче между «Сибирскими снайперами» и «Ирбисом» был установлен рекорд посещаемости регулярных чемпионатов МХЛ, сообщает Telegram-канал лиги.

Игра прошла 24 февраля на «Сибирь-Арене» в Новосибирске и завершилась победой «Ирбиса» в серии буллитов (4:3). На матче присутствовало 8028 болельщиков. Предыдущий рекорд по посещаемости регулярных чемпионатов МХЛ был установлено накануне, 23-го числа, на игре между этими же командами (7414 болельщиков).

На третьем месте по данному показателю находится Новокузнецк, где 4 сентября 2010 года матч «Кузнецкие Медведи» — «Стальные Лисы» посетили 7200 зрителей.