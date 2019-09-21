«Рига» победила «Крылья Советов», «Амурские тигры» на выезде разгромили «ОРДЖИ Юниор»

В матче регулярного чемпионата МХЛ «Рига» принимала «Крылья Советов». Встреча закончилась победой хозяев со счетом 3:2.

Еще в одной встречи «Амурские тигры» на выезде разгромили «ОРДЖИ Юниор» из Пекина — 8:1.

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«ОРДЖИ Юниор» (Пекин) — «Амурские тигры» (Хабаровск) — 1:8 (1:0, 0:3, 0:5)

Голы: Корбит — 4 (Чжан Цзэюй, Блинков), 17:28 — 1:0. Гопиенко — 2 (Можаров, Линник), 25:47 — 1:1. Гопиенко — 3 (бол., Макшеев, Линник), 31:40 — 1:2. Можаров — 2 (бол., Линник, Гопиенко), 33:38 — 1:3. Гопиенко — 4 (бол., Бабушкин), 42:01 — 1:4. Коротких — 2, 43:01 — 1:5. Рашидуллин — 1 (Можаров), 48:55 — 1:6. Давыденко — 2 (бол., Мерецкий), 50:57 — 1:7. Можаров — 3 (Линник, Бабушкин), 58:00 — 1:8.

Вратари: Ху Хаожань — Черкашин (Мартынов, 52:47).

Судьи: Глазырин, Майтак.

21 сентября. Дмитров. СК «Дмитров».

«ХК Рига» (Рига) — «Крылья Советов» (Москва) — 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

Голы: Бергманис — 5 (бол., Федоров), 13:06 — 1:0. Шваненбергс — 6 (бол., Федоров, Бергманис), 14:56 — 2:0. Сивчук — 1 (Баданин, Порошин), 33:29 — 2:1. Скрастиньш — 1 (Забусов), 37:14 — 3:1. Миргород — 1 (Кашафетдинов, Шумилов), 40:50 — 3:2.

Вратари: Ворис — Кадочников (Попов, 14:56, 58:49).

Судьи: Андрианов, Хажиев.

21 сентября. Пиньки. Инбокс-Холл.