«Омские Ястребы» обыграли «Спутник», «Толпар» разгромил «Алтай»
Завершились очередные матчи регулярного чемпионата Париматч МХЛ.
«Толпар» уверенно обыграл «Алтай» — 7:1. «Омские Ястребы» выиграли у «Спутника» — 6:4.
Париматч МХЛ
Регулярный чемпионат
«Толпар» (Уфа) — «Алтай» (Усть-Каменогорск) — 7:1 (1:0, 3:1, 3:0)
Голы: Сафин-Трегубов — 5 (Сучков), 4:35 — 1:0. Сучков — 5 (Пустозеров, Голощапов), 22:33 — 2:0. Баканин — 3 (бол., Сафин-Трегубов, Варлов), 26:08 — 3:0. Голощапов — 6 (бол., Сучков), 26:30 — 4:0. Шапорев — 28 (бол., Петросян, Комаровский), 38:40 — 4:1. Сучков — 6 (Пустозеров, Башкиров), 43:22 — 5:1. Аймурзин — 12 (Голощапов, Горюхин), 50:16 — 6:1. Олейников — 4 (Аймурзин), 59:10 — 7:1.
Вратари: Кулешов — Нурек.
Судьи: Мельников, Назаров.
3 декабря. Уфа. Городской дворец спорта.
«Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — «Чайка» (Нижний Новгород) — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Голы: Чусовитин — 5 (Черников, Павлюк), 12:42 — 1:0. Ежов — 10 (бол., Галеев, Тимошенко), 45:49 — 2:0. Воробьев — 5 (Атанасов), 50:50 — 3:0.
Вратари: Кузмаул — Громовик.
Судьи: Гайсин, Меньших.
3 декабря. Ханты-Мансийск. Ледовый Дворец Спорта.
«Ладья» (Тольятти) — «Сибирские снайперы» (Новосибирск) — 3:5 (0:1, 2:3, 1:1)
Голы: Гундырев — 2, 11:12 — 0:1. Овчинников — 10 (Потапов), 20:17 — 0:2. Юров — 5 (бол., Ромаев), 32:24 — 0:3. Лотов — 5 (бол., Петров, Костенко), 34:46 — 1:3. Костенко — 5 (бол., Якутов), 35:21 — 2:3. Дубакин — 7 (Борисюк), 39:30 — 2:4. Рангаев — 12 (Зинатуллин, Табак), 48:23 — 3:4. Юров — 6 (п.в., Потапов, Ромаев), 59:42 — 3:5.
Вратари: Кулаков (59:29 — 59:42) — Щербаков.
Судьи: Бакин, Ведерников.
3 декабря. Тольятти. ЛДС «Лада Арена».
«Сарматы» (Оренбург) — «Кузнецкие медведи» (Новокузнецк) — 7:2 (4:1, 2:0, 1:1)
Голы: Ипатов — 10 (Савельев), 1:17 — 1:0. Ипатов — 11 (Драгун, Савельев), 10:46 — 2:0. Макаревич — 3 (бол., Вернигор, Фростов), 12:55 — 2:1. Бурлака — 2 (Сахаров, Назаров), 13:41 — 3:1. Бархаткин — 10 (Тимашев, Уколов), 19:15 — 4:1. Галкин — 2 (Савельев, Белых), 26:15 — 5:1. Бархаткин — 11 (Уколов, Махрин), 31:12 — 6:1. Сатаров — 4 (Репин), 44:10 — 6:2. Бархаткин — 12 (Галкин), 49:21 — 7:2.
Вратари: Бородкин (Гилев, 31:12) — Банников (Кузьмин, 13:41).
Судьи: Вахитов, Журавлев.
3 декабря. Орск. ДС «Юбилейный».
«Авто» (Екатеринбург) — «Снежные барсы» (Нур-Султан) — 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)
Голы: Омирбеков — 3 (Атаханов, Катасонов), 15:36 — 0:1. Шайхмедденов — 3 (Александров), 22:53 — 0:2. Атаханов — 4 (Омирбеков, Асуханов), 23:15 — 0:3. Сибиряков — 10 (Суслов, Салов), 27:29 — 1:3. Зайцев — 3 (бол., Суслов, Галыгин), 47:17 — 2:3.
Вратари: Сартаков (Исаев, 23:15, 59:03) — Калмыков.
Судьи: Багров, Жаирбаев.
3 декабря. Екатеринбург. КРК «Уралец».
«Спутник» (Альметьевск) — «Омские ястребы» (Омск) — 4:6 (3:2, 1:2, 0:2)
Голы: Асташевский — 13 (Елизаров, Грицюк), 0:47 — 0:1. Мельников — 6 (Беляев, Онишко), 2:52 — 1:1. Колесников — 10 (Резанов, Шолгин), 16:02 — 2:1. Мельников — 7 (Шарипов), 17:26 — 3:1. Мигур — 5 (бол., Чинахов, Грицюк), 18:11 — 3:2. Грицюк — 14 (бол., Елизаров), 25:59 — 3:3. Денисевич — 3 (Волошин, Берестнев), 31:57 — 3:4. Шарипов — 5 (Ахметзянов, Мельников), 35:53 — 4:4. Чинахов — 13 (мен., Асташевский, Яневский), 48:13 — 4:5. Асташевский — 14 (Чинахов, Грицюк), 50:01 — 4:6.
Вратари: Насыров — Дубровский (Дианов, 17:26).
Судьи: Прусов, Хартин.
3 декабря. Альметьевск. ДС «Юбилейный».
«Реактор» (Нижнекамск) — «Тюменский легион» (Тюмень) — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Голы: Паранин — 18 (Чивилев), 6:04 — 1:0. Полькин — 8 (Михайлов, Грошев), 39:19 — 2:0.
Вратари: Озолин — Щетилин (59:43 — 59:46).
Судьи: Гайнуллин, Сюрдяев.
3 декабря. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена».
«МХК Атлант» (Мытищи) — «Сахалинские акулы» (Южно-Сахалинск) — 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)
Голы: Глухарев — 7 (бол., Ахметвалиев, Башлаев), 2:58 — 0:1. Башлаев — 5 (Пяткин), 18:43 — 0:2. Герганкин — 3 (Азаров, Н. Миллер), 49:18 — 1:2.
Вратари: Задорожный (58:34) — Колупаев.
Судьи: Барышев, Морозов.
3 декабря. Мытищи. МУП «Арена Мытищи».