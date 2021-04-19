В третьем матче финальной серии Кубка Харламова «Локо» — МХК «Динамо-Москва» счет открыл нападающий ярославской команды Степан Никулин.

Для 20-летнего хоккеиста шайба стала 12-й в нынешнем розыгрыше Кубка Харламова.

Игрок вышел на третье место по голам за один плей-офф, повторив достижение Дмитрия Кугрышева («Красная Армия») в сезоне-2011/12. Впереди по шайбам за один розыгрыш Кубка Харламова — лишь экс-нападающий «Красной Армии» Никита Гусев. В сезоне-2010/11 он забросил 17 раз, 2011/12 — 16.

Степан Никулин — лучший бомбардир регулярного чемпионата, лучший бомбардир и снайпер плей-офф в нынешнем сезоне.