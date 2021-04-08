Хоккей
МХЛ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Новости   //    Хоккей   //    МХЛ

«Локо» вышел в финал плей-офф МХЛ, пропустив шесть шайб от «Ирбиса» за период

20:16

«Локо» в гостях обыграл казанский «Ирбис» со счетом 7:6 (ОТ) в четвертом матче полуфинала плей-офф МХЛ и вышел в финал. Команда выиграла серию 3-1.

Отметим, что ярославцы пропустили от соперника шесть шайб во втором периоде, но в итоге смогли отыграть со счета 3:6.

В финале «Локо» сыграет против «Динамо», которое в другом полуфинале обыграло «Толпар».

МХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...