«Локо» вышел в финал плей-офф МХЛ, пропустив шесть шайб от «Ирбиса» за период
20:16
«Локо» в гостях обыграл казанский «Ирбис» со счетом 7:6 (ОТ) в четвертом матче полуфинала плей-офф МХЛ и вышел в финал. Команда выиграла серию 3-1.
Отметим, что ярославцы пропустили от соперника шесть шайб во втором периоде, но в итоге смогли отыграть со счета 3:6.
В финале «Локо» сыграет против «Динамо», которое в другом полуфинале обыграло «Толпар».
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