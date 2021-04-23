Московское «Динамо» стало обладателем Кубка Харламова
21:28
Московское «Динамо» 23 апреля в пятом матче финальной серии МХЛ обыграло «Локо» (7:5) и стало обладателем Кубка Харламова.
Динамовцы выиграли решающую серию со счетом 4-1. Для столичного клуба это первый успех в истории.
Молодежная хоккейная команда «Динамо» Москва — обладатель Кубка Харламова 2021 ?— МХК «Динамо» Москва (@mhkdynamo) April 23, 2021
В пятом матче подопечные Ярослава Люзенкова обыграла ярославский «Локо» со счетом 7:5 и выиграла финальную серию 4:1.
«Динамо» — чемпион! pic.twitter.com/qjdMf788Wp
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