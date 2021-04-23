Московское «Динамо» стало обладателем Кубка Харламова

Московское «Динамо» 23 апреля в пятом матче финальной серии МХЛ обыграло «Локо» (7:5) и стало обладателем Кубка Харламова.

Динамовцы выиграли решающую серию со счетом 4-1. Для столичного клуба это первый успех в истории.