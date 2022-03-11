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11 марта, 23:45

Нападающий «Динамо» стал самым молодым автором покера в плей-офф МХЛ

Иван Шитик
Корреспондент

16-летний нападающий московского «Динамо» Игорь Чернышов оформил покер в матче Кубка Харламова против МХК «Динамо» из Санкт-Петербурга (6:1).

Он стал самым молодым игроком, который забросил четыре шайбы в одном матче в МХЛ. На момент встречи ему исполнилось 16 лет 3 месяца и 9 дней.

Ранее это достижение принадлежало экс-нападающему «Мамонтов Югры» Данилу Башкирову, который оформил покер в возрасте 16 лет 6 месяцев и 12 дней.

Источник: https://mhl.khl.ru/news/1/1038707/#game880957
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