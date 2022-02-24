Хоккей
МХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Хоккей
МХЛ

Сегодня, 18:26

Хоккейному клубу «Рига» засчитаны технические поражения из-за отмены матчей с «Крыльями Советов»

Анна Горшкова
Корреспондент

Молодежная хоккейная лига выступила с заявлением по поводу отмены матчей между «Ригой» и «Крыльями Советов» в Латвии.

«В связи с отказом команды ХК «Рига» от проведения домашних матчей №784 и №795 Париматч Чемпионата МХЛ между командами ХК «Рига» и «Крылья Советов», которые должны были состояться 24 и 25 февраля 2022 года, на основании пункта 18 статьи 29 главы 5 Дисциплинарного регламента МХЛ, команде ХК «Рига» в этих матчах будут засчитаны технические поражения», — говорится в заявлении МХЛ на официальном сайте.

В Латвии ранее отменили матч между молодежными командами.

Источник: https://mhl.khl.ru/news/1/1038319/
Хоккей
ХК Крылья Советов (Москва)
ХК Рига
2
0

Читайте также

Сотрясения, крипта, сказки Ковингтона и анаконда для Грина. Экспресс-интервью Ислама Махачева перед боем
Нойштедтер перешел в «Вестерло»
«Ньюкасл» готов продать Альмирона в летнее трансферное окно
Диана Дэвис поздравила свою маму Этери Тутберидзе с днем рождения
Биатлонистка чуть не умерла на Олимпиаде. Но как ни в чем не бывало возвращается на лыжню
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

17-летний Мичков набрал 100 очков в МХЛ
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости