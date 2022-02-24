Хоккейному клубу «Рига» засчитаны технические поражения из-за отмены матчей с «Крыльями Советов»

Молодежная хоккейная лига выступила с заявлением по поводу отмены матчей между «Ригой» и «Крыльями Советов» в Латвии.

«В связи с отказом команды ХК «Рига» от проведения домашних матчей №784 и №795 Париматч Чемпионата МХЛ между командами ХК «Рига» и «Крылья Советов», которые должны были состояться 24 и 25 февраля 2022 года, на основании пункта 18 статьи 29 главы 5 Дисциплинарного регламента МХЛ, команде ХК «Рига» в этих матчах будут засчитаны технические поражения», — говорится в заявлении МХЛ на официальном сайте.

В Латвии ранее отменили матч между молодежными командами.