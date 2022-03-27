Впервые в истории МХЛ победители трех серий 1/4 финала определятся в пятых матчах

«Локо» крупно обыграл «Красную Армию» в четвертом матче серии 1/4 финала розыгрыша Кубка Харламова. Победитель противостояния определится в пятом матче.

Также в пятом матче определятся победители обоих серий на Востоке. Пятые матчи проведут «Чайка» против «Ирбиса» и «Стальные лисы» против «Омских ястребов».

Только «СКА-1946» решил задачу заранее, в трех матчах обыграв московское «Динамо».

Впервые победители трнх четвертьфинальных серий определятся в решающем матче.

29 марта состоятся матчи «Стальные лисы» — «Омские ястребы» (15.00 мск) и «Чайка» — «Ирбис» (18.00). Пятый матч между «Красной Армией» и «Локо» пройднт 30 марта в Москве, начало — 17.00.