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Сегодня, 18:20

Впервые в истории МХЛ победители трех серий 1/4 финала определятся в пятых матчах

Иван Шитик
Корреспондент
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«Локо» крупно обыграл «Красную Армию» в четвертом матче серии 1/4 финала розыгрыша Кубка Харламова. Победитель противостояния определится в пятом матче.

Также в пятом матче определятся победители обоих серий на Востоке. Пятые матчи проведут «Чайка» против «Ирбиса» и «Стальные лисы» против «Омских ястребов».

Только «СКА-1946» решил задачу заранее, в трех матчах обыграв московское «Динамо».

Впервые победители трнх четвертьфинальных серий определятся в решающем матче.

29 марта состоятся матчи «Стальные лисы» — «Омские ястребы» (15.00 мск) и «Чайка» — «Ирбис» (18.00). Пятый матч между «Красной Армией» и «Локо» пройднт 30 марта в Москве, начало — 17.00.

ХК Ирбис
ХК Красная Армия
ХК Локо
ХК Омские ястребы
ХК СКА-1946
ХК Стальные лисы
ХК Чайка
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