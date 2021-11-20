Мичков забросил пять шайб в матче МХЛ

Нападающий «СКА-1946» Матвей Мичков забросил пять шайб в матче регулярного чемпионата МХЛ против «Динамо СПб» (10:2).

Отметим, что одну из шайб 16-летний россиянин забросил в стиле лакросс — точно так же он забил ранее в ворота сборной Швеции на Кубке Карьяла.

КАКАЯ ПОБЕДА!!! Громим «Динамо» во втором петербургском дерби подряд — и как громим!



Отличный результат — и теперь в прекрасном настроении готовимся к выезду в Красногорск!



С ПОБЕДОЙ, АРМЕЙЦЫ! pic.twitter.com/7LFHqs4LH9 — СКА-1946 (@ska1946) November 20, 2021

В сезоне-2021/22 Мичков провел 4 матча за «СКА-1946), на его счету 10 (4+6) очков.