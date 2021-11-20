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Мичков забросил пять шайб в матче МХЛ

15:31
Матвей Мичков. Фото photo.khl.ru
Матвей Мичков. Фото photo.khl.ru
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Нападающий «СКА-1946» Матвей Мичков забросил пять шайб в матче регулярного чемпионата МХЛ против «Динамо СПб» (10:2).

Отметим, что одну из шайб 16-летний россиянин забросил в стиле лакросс — точно так же он забил ранее в ворота сборной Швеции на Кубке Карьяла.

В сезоне-2021/22 Мичков провел 4 матча за «СКА-1946), на его счету 10 (4+6) очков.

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Иван Торопцев все материалы автора
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