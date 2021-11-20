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Мичков забил очередной лакросс-гол в матче МХЛ. Видео

13:54
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Форвард «СКА-1946» Матвей Мичков отметился голом в матче регулярного чемпионата МХЛ против «Динамо СПб».

16-летний россиянин вновь забросил шайбу в стиле лакросс. Ранее в матче Кубка Карьяла Мичков забросил такую же шайбу в ворота сборной Швеции.

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Сергей Разин все материалы автора
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