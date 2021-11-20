Мичков забил очередной лакросс-гол в матче МХЛ. Видео
13:54
Форвард «СКА-1946» Матвей Мичков отметился голом в матче регулярного чемпионата МХЛ против «Динамо СПб».
16-летний россиянин вновь забросил шайбу в стиле лакросс. Ранее в матче Кубка Карьяла Мичков забросил такую же шайбу в ворота сборной Швеции.
МАТВЕЙ МИЧКОВ СНОВА ДЕЛАЕТ ЛАКРОСС!!!— СКА-1946 (@ska1946) November 20, 2021
ААААААААААААА!!! pic.twitter.com/kC4I4xX7Zp
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