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Мичков выбран лучшим нападающим недели в МХЛ

17:41
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Официальный сайт МХЛ назвал лучших игроков одиннадцатой недели чемпионата МХЛ сезона 2021/2022.

Лучший вратарь — Илья Набоков, «Стальные Лисы»

18-летний голкипер провел три победных матча и пропустил всего две шайбы (коэффициент надежности — 0,67; 97% отраженных бросков).

Лучший защитник — Егор Брютов, «Красная Армия»

20-летний защитник провел три игры и заработал 5 (2+3) баллов при показателе полезности «+7».

Лучший нападающий — Матвей Мичков, «СКА-1946»

16-летний нападающий провел три игры, в которых набрал 10 (6+4) очков при показателе полезности «+8». Мичков стал лучшим снайпером недели и поднялся на четвертое место в рейтинге лучших снайперов сезона. В повторном матче с «Динамо» оформил пента-трик, став самым молодым автором пяти и более шайб в одном матче в истории МХЛ.

Лучший новичок — Алексей Голубев, вратарь «Сарматов»

17-летний голкипер в игре против «Белых Медведей» отразил 55 бросков гостей (лучший показатель среди всех вратарей), что позволило его команде одержать победу в овертайме со счетом 4:3.

Дополнительная информация:

https://mhl.khl.ru/news/2/1035077/

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Иван Шитик все материалы автора
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