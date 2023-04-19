Тренер «Омских Ястребов» — о Мирошниченко: «Когда-нибудь его прорвет, он забьет свои голы и поможет команде выиграть»

Главный тренер «Омских Ястребов» Виталий Черночуб прокомментировал поражение от «Чайки» (2:4) в третьем матче финальной серии Кубка Харламова.

— Хорошее начало, хороший первый период. Нельзя пропускать голы в большинстве. Разбирали эти моменты, но первый гол в большинстве выбил нас из колеи. Тут же получили второй. Проиграли пятак — три гола пропустили с пятака. Проиграли пятак, плохо провели большинство — это главная причина поражения.

— «Омские Ястребы» с таким подбором исполнителей должны забивать больше голов. Не удивляет, что молчат лидеры?

— Слово «должны» не совсем подходит. Мы не скрываем, что хотим более результативной игры от некоторых хоккеистов. Весь плей-офф разговариваем об этом в команде. Но имеем то, что имеем. Против нас играют серьезные команды. Что «СКА-1946», что «Чайка». Соперники нас разбирают и играют плотнее. Хотя за три игры мы забили десять голов. Для плей-офф неплохой показатель. Надо добавить в обороне.

— Большего ждут от Ивана Мирошниченко. Согласны, что это скрытый резерв вашей команды? Иван — мастеровитый игрок, который может сам решить момент.

— Мы ждем этого. Надеемся. Когда-нибудь его прорвет, он забьет свои голы и поможет команде выиграть.