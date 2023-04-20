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Главный тренер «Чайки» Воеводин: «Виноградов реабилитировался за удаление в Омске»

Воеводин прокомментировал победу над «Омскими Ястребами» в четвертом матче серии финала Кубка Харламова
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Главный тренер «Чайки» Николай Воеводин прокомментировал победу над «Омскими Ястребами» в четвертом матче серии финала Кубка Харламова (5:2).

— Игра выдалась тяжелая. И в плане эмоций, и в плане моментов, в которых мы немного усложнили себе игру. Имея численное большинство, привезли себе два удаления на ровном месте. Немного другая игра — соперник чуть-чуть перестроился. Мы воспользовались своими моментами. Виноградов — молодец. Вышел и реабилитировался за удаление в Омске. Болельщик гнал нас вперед. Поддерживал так, как и «Торпедо». Наши болельщики доказали, что они лучшие в лиге.

— Предполагали, что Егор Виноградов так классно сыграет после дисквалификации?

— Это хоккей. Предполагать невозможно. Надеялись, что Виноградов сыграет так, как сегодня, и он это сделал. Он был нацелен, настроен, заряжен с раскатки.

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