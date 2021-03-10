Глава МХЛ назвал Мичкова лицом лиги

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов поделился мнением о нападающем СКА Матвее Мичкове.

«Мичков заходил в лигу в 15 лет как потенциальная звезда и уже в первых матчах показал, чего он стоит, кто он такой и зачем пришел. Матвей — один из самых молодых игроков МХЛ, но результаты явно опережают возраст. За таким очень приятно наблюдать. У него прекрасно развиты видение площадки, бросок, передачи, голевое чутье. Это показывает, что он может вырасти в большого мастера. Сейчас я с уверенностью говорю, что его можно называть лицом Лиги. Это пример и стимул всем ребятам. Теперь они должны равняться на Мичкова и бить уже его рекорды», — приводит официальный сайт КХЛ слова Гуськова.

Вице-президент лиги отметил успехи своего однофамильца, вратаря «Локомотива» Егора Гуськова.

«Гуськова я помню еще восьмилетним мальчишкой. Я узнал, что в клубе есть однофамилец, видел, как он надевал форму «Локомотива», когда только начинал в клубе. Не скажу, что пристально следил именно за его игрой, но в целом «Локо» — один из претендентов на Кубок Харламова. Их результаты говорят сами за себя, это самая титулованная команда МХЛ. Уровень голкипера в большей степени проверяется в тот момент, тогда, когда у команды не совсем идёт игра. И Гуськов доказал, что он может помочь команде в любой ситуации. Он провёл 13 игр на ноль, стал лидером Лиги по коэффициенту надёжности и проценту отражённых бросков — 94.6. С таким вратарём партнёры заряжаются уверенностью и преображаются», — добавил Гуськов.

Розыгрыш плей-офф МХЛ стартует сегодня, 10 марта.