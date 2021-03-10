Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    МХЛ

255 хоккеистов МХЛ переболели коронавирусом по ходу сезона

13:35
Теги:

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов рассказал о количестве переболевших коронавирусом хоккеистов МХЛ во время регулярного чемпионата.

«Мы постоянно мониторили ситуацию по заболеваемости игроков, держали руку на пульсе, совместно с клубами принимали решение по проведению матчей в сложных ситуациях. 582 сотрудника клубов МХЛ переболели коронавирусом, среди них 255 спортсменов. В другие даты была сыграна 91 игра — большинство из них были перенесены из-за эпидемиологической обстановки. Хотелось бы поблагодарить клубы за проявленное понимание в этом вопросе. Мы делали всё, чтобы предотвратить приостановку сезона», — приводит официальный сайт КХЛ слова Гуськова.

Плей-офф МХЛ стартует сегодня, 10 марта.

Дополнительная информация:

https://mhl.khl.ru/news/1/1025985/

МХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир