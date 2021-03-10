255 хоккеистов МХЛ переболели коронавирусом по ходу сезона

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов рассказал о количестве переболевших коронавирусом хоккеистов МХЛ во время регулярного чемпионата.

«Мы постоянно мониторили ситуацию по заболеваемости игроков, держали руку на пульсе, совместно с клубами принимали решение по проведению матчей в сложных ситуациях. 582 сотрудника клубов МХЛ переболели коронавирусом, среди них 255 спортсменов. В другие даты была сыграна 91 игра — большинство из них были перенесены из-за эпидемиологической обстановки. Хотелось бы поблагодарить клубы за проявленное понимание в этом вопросе. Мы делали всё, чтобы предотвратить приостановку сезона», — приводит официальный сайт КХЛ слова Гуськова.

Плей-офф МХЛ стартует сегодня, 10 марта.