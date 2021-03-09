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«Красная Армия» подтвердила смерть главного тренера Левицкого

11:29
Александр Левицкий. Фото МХК «Красная Армия»
Александр Левицкий. Фото МХК «Красная Армия»
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«Красная Армия» на официальном сайте 9 марта подтвердила информацию ТАСС о смерти главного тренера клуба Александра Левицкого.

Российский специалист умер 8 марта в возрасте 56 лет. Причина смерти не называется, по данным ТАСС, это инсульт.

Александр Левицкий возглавил «Красную Армию» в 2019 году. В нынешнем сезоне МХЛ армейцы заняли пятое место на «Западе» и пробились в плей-офф турнира, где сыграют против «Спартака». Первая игра серии запланирована на 11 марта.

Дополнительная информация:

https://redarmy.cska-hockey.ru/news/Novosti_kluba/skonchalsya_aleksandr_levitskiy/

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