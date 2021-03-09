«Красная Армия» подтвердила смерть главного тренера Левицкого
11:29
«Красная Армия» на официальном сайте 9 марта подтвердила информацию ТАСС о смерти главного тренера клуба Александра Левицкого.
Российский специалист умер 8 марта в возрасте 56 лет. Причина смерти не называется, по данным ТАСС, это инсульт.
Александр Левицкий возглавил «Красную Армию» в 2019 году. В нынешнем сезоне МХЛ армейцы заняли пятое место на «Западе» и пробились в плей-офф турнира, где сыграют против «Спартака». Первая игра серии запланирована на 11 марта.
Дополнительная информация:
https://redarmy.cska-hockey.ru/news/Novosti_kluba/skonchalsya_aleksandr_levitskiy/
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