«Красная Армия» подтвердила смерть главного тренера Левицкого

«Красная Армия» на официальном сайте 9 марта подтвердила информацию ТАСС о смерти главного тренера клуба Александра Левицкого.

Российский специалист умер 8 марта в возрасте 56 лет. Причина смерти не называется, по данным ТАСС, это инсульт.

Александр Левицкий возглавил «Красную Армию» в 2019 году. В нынешнем сезоне МХЛ армейцы заняли пятое место на «Западе» и пробились в плей-офф турнира, где сыграют против «Спартака». Первая игра серии запланирована на 11 марта.