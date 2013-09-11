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"Капитан" переиграл "Химик" в серии буллитов

11 сентября 2013, 20:58

МХК "Химик" в домашнем матче регулярного чемпионата МХЛ уступил "Капитану" в серии буллитов.

МХЛ

Регулярный чемпионат

МХК "Химик" (Воскресенск) – "Капитан" (Ступино) – 2:3 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Соколов – 1 (Никонов, Комлев), 20:28 – 1:0. Порядин – 3 (бол., Савчак, Субботин), 38:12 – 1:1. Родионов – 2 (бол., Комлев, Соколов), 46:56 – 2:1. Субботин – 1 (Порядин), 58:03 – 2:2.

Победный буллит: Субботин.

Вратари: Якубовский – Доценко.

Судья: Антон Демура.

 

Дополнительная информация:

sport-express.ru

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