"Капитан" переиграл "Химик" в серии буллитов
11 сентября 2013, 20:58
МХК "Химик" в домашнем матче регулярного чемпионата МХЛ уступил "Капитану" в серии буллитов.
МХЛ
Регулярный чемпионат
МХК "Химик" (Воскресенск) – "Капитан" (Ступино) – 2:3 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Соколов – 1 (Никонов, Комлев), 20:28 – 1:0. Порядин – 3 (бол., Савчак, Субботин), 38:12 – 1:1. Родионов – 2 (бол., Комлев, Соколов), 46:56 – 2:1. Субботин – 1 (Порядин), 58:03 – 2:2.
Победный буллит: Субботин.
Вратари: Якубовский – Доценко.
Судья: Антон Демура.
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