18-летний хоккеист заявил, что экс-игрок НХЛ и сборной СССР обманул его на 800 тысяч рублей

18-летний хоккеист Филипп Нестеров обвинил бывшего игрока НХЛ и сборной СССР Михаила Татаринова в мошенничестве почти на 800 000 рублей, информирует «Мутко против».

По словам Нестерова, Татаринов обещал устроить его в клуб МХЛ и за год выманил у его семьи почти миллион. Однако в итоге спортсмен так и остался в одной из юниорских команд, не попав на просмотр ни в один клуб.

Как пишет «Мутко против», Нестеров — обычный выпускник московской хоккейной школы. Татаринов хвастался дружбой с известным тренером Олегом Знарком и посоветовал молодому хоккеисту принимать участие в турнирах среди юношей, так как там якобы проходят просмотры в МХЛ.

Когда в 2021 году молодого хоккеиста в очередной раз не взяли на сборы в клуб МХЛ, а посоветовали ехать в Мурманск, Нестеровы стали требовать от Татаринова вернуть деньги. Однако вскоре прославленный хоккеист перестал выходить на связь.