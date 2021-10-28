Вратарь «Белых Медведей» Виктор Головлев забросил шайбу в матче регулярного чемпионата МХЛ против «Кузнецких Медведей».

Головлев отразил бросок, после чего шайба пролетела через всю площадку и закатилась в пустые ворота соперника. Он стал вторым вратарем в истории лиги, который смог забросить шайбу. Ранее это удавалось только Игорю Шестеркину 31 октября 2013 года в составе молодежной команды «Спартака».

«После броска немного коснулся шайбы ловушкой, а она по закруглению полетела в ворота. Можно сказать, мне повезло. Я думал, она просто летит в сторону ворот, но когда она пересекла красную линию, увидел, что это гол. Когда диктор объявлял мою фамилию, я покачал головой из стороны в сторону. Сам не поверил, что такое произошло. Посмеялся, потому что это забавно, когда вратарь забрасывает шайбу, еще и не специально», — приводит слова Головлева официальный сайт МХЛ.