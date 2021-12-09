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На Кубке Первого канала в составе сборной Чехии сыграют 9 представителей КХЛ

17:31
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Сборная Чехии объявила состав на второй этап Евротура — Кубок Первого канала.

Вратари: Шимон Грубец («Авангард»), Марек Мазанец («Тршинец»), Роман Вилл («Трактор»);

Защитники: Якуб Ержабек («Спартак»), Лукаш Клок («Нефтехимик»), Якуб Крейчик («Динамо», Минск), Давид Мусил («Тршинец»), Давид Скленичка («Йокерит», Финляндия), Ян Шчотка («Ювяскюля», Финляндия), Либор Шулак («Адмирал»), Петр Заморски («Эребрю», Швеция);

Нападающие: Матей Блюмел («Пардубице»), Якуб Флек («Карловы Вары»), Михал Фролик («Лозанна», Швейцария), Милан Гулаш («Ческе Будеёвице»), Томаш Гика («Трактор»), Лукаш Яшек («Лахти», Финляндия), Ян Коварж («Цуг», Швейцария), Давид Крейчи («Оломоуц»), Адам Мусил («Пардубице»), Андрей Нестрашил («Тршинец»), Михал Ржепик («Спарта»), Лукаш Седлак («Трактор»), Иржи Смейкал («Лахти»), Владимир Соботка («Спарта»), Михаил Шпачек («Фрелунда», Швеция).

Кубок Первого канала пройдет в Москве на «ЦСКА Арене» с 15 по 19 декабря.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/narodnitym/status/1468930410801475587?s=20

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Анна Горшкова все материалы автора
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