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Сегодня, 13:43

Стал известен состав сборной России на матч с Белоруссией на Кубке Первого канала

Анна Горшкова
Корреспондент
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Стало известно, в каком составе сборная России сыграет с командой Белоруссии на Кубке Первого канала.

Вратари: Серебряков, Дорожко

Первое звено: Джиошвили, Сафонов, Воронков, Дронов, Никишин.

Второе звено: Толчинский, Семенов, Грицюк, Чистяков, Шарипзянов.

Третье звено: Окулов, Кадейкин, Мамин, Телегин, Елесин.

Четвертое звено: Карнаухов, Воробьев, Рашевский, Савиков, Лихачев.

Начало матча в 14.30 по московскому времени.

Сборная Белоруссии по хоккею
Сборная России по хоккею
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