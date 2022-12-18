Стал известен состав сборной России на матч с Белоруссией на Кубке Первого канала
Стало известно, в каком составе сборная России сыграет с командой Белоруссии на Кубке Первого канала.
Вратари: Серебряков, Дорожко
Первое звено: Джиошвили, Сафонов, Воронков, Дронов, Никишин.
Второе звено: Толчинский, Семенов, Грицюк, Чистяков, Шарипзянов.
Третье звено: Окулов, Кадейкин, Мамин, Телегин, Елесин.
Четвертое звено: Карнаухов, Воробьев, Рашевский, Савиков, Лихачев.
Начало матча в 14.30 по московскому времени.
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