Хоккей
Кубок Первого канала
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы
Р§Рњ 2022
Главная
Хоккей
Кубок Первого канала

Сегодня, 23:08

Вратарь сборной России Коновалов: «Совершенно не скучно без шведов, финнов и остальных европейцев — такие условия»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Вратарь сборной России Илья Коновалов оценил игру команды в матче Кубка Первого канала со сборной Казахстана (6:2).

«Хорошая команда собралась. Сыграли на позитиве. Были моменты, когда немного ошибались, но исправляли быстро.

Формат без европейских команд? Совершенно не скучно без шведов, финнов и остальных европейцев — такие условия. Получаем удовольствие, играя с казахами.

Мне в любом случае приятно играть за сборную, надевать майку сборной России со своей фамилией. Это всегда почетно для спортсмена даже без европейских сборных. Эти ограничения кончатся и нам будет необходимо быть готовыми. Вот мы сейчас и готовимся. У нас трех игроков вызвали в сборную, включая главного тренера. В сборной мы перезагружаемся, смена обстановки, игра за сборную делает нас сильнее и вдохновленнее.

Конечно, для «Динамо» это очень хорошо. Мы вернемся в клуб более горячими, отдохнувшими и заряженными. Команда сейчас на приличном уровне, задачи максимальные и мы готовы играть друг за друга до конца.

Как повлияет сокращение лимита на легионеров на «Динамо»? Не могу сказать. Мое дело — играть в хоккей в любых условиях. Решение было принято, мы должны продолжать свою работу», — сказал Коновалов Sport24.

Источник: https://sport24.ru/news/hockey/2022-12-17-konovalov-sovershenno-ne-skuchno-bez-shvedov-i-finnov-poluchayem-udovolstviye-igraya-s-kazakhami
Илья Коновалов
Сборная Казахстана по хоккею
Сборная России по хоккею
3
Читайте также
Танцы, поцелуи и объятия: как выглядят жены, а также мамы и папы звезд ЧМ-2022
Малкин и Овечкин разорвали сильных чехов, финнов и шведов. Увидим ли мы такое еще?
СМИ сообщили о подготовке Польшей плана по захвату Западной Украины
Захарова заявила об обострении экономических проблем ЕС из-за антироссийских санкций
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Что такое День гостеприимства
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Каменский: «Сборная России в матче с Казахстаном показала тот хоккей, на который мы рассчитывали»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости