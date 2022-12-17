Вратарь сборной России Коновалов: «Совершенно не скучно без шведов, финнов и остальных европейцев — такие условия»

Вратарь сборной России Илья Коновалов оценил игру команды в матче Кубка Первого канала со сборной Казахстана (6:2).

«Хорошая команда собралась. Сыграли на позитиве. Были моменты, когда немного ошибались, но исправляли быстро.

Формат без европейских команд? Совершенно не скучно без шведов, финнов и остальных европейцев — такие условия. Получаем удовольствие, играя с казахами.

Мне в любом случае приятно играть за сборную, надевать майку сборной России со своей фамилией. Это всегда почетно для спортсмена даже без европейских сборных. Эти ограничения кончатся и нам будет необходимо быть готовыми. Вот мы сейчас и готовимся. У нас трех игроков вызвали в сборную, включая главного тренера. В сборной мы перезагружаемся, смена обстановки, игра за сборную делает нас сильнее и вдохновленнее.

Конечно, для «Динамо» это очень хорошо. Мы вернемся в клуб более горячими, отдохнувшими и заряженными. Команда сейчас на приличном уровне, задачи максимальные и мы готовы играть друг за друга до конца.

Как повлияет сокращение лимита на легионеров на «Динамо»? Не могу сказать. Мое дело — играть в хоккей в любых условиях. Решение было принято, мы должны продолжать свою работу», — сказал Коновалов Sport24.