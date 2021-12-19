Чехия проиграла Швеции и закончила Кубок Первого канала без побед

Сборная Швеции обыграла Чехию в матче Кубка Первого канала — 3:2.

В составе шведов отличились Густав Рюдаль и Лукас Бенгтссон, автором победной шайбы стал Тим Хид. У чехов забросили Милан Гулаш и Ян Коварж.

Швеция одержала первую победу на турнире, Чехия завершила Кубок Первого канала без побед. Чехи также уступили России (2:5) и Финляндии (2:3 ОТ).

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Кубок Первого канала

Чехия — Швеция — 2:3 (0:1, 2:0, 0:2)

Голы: Рюдаль — 2 (Ларссон), 5:48 — 0:1. Гулаш — 3 (Соботка, Заморски), 31:09 — 1:1. Коварж — 3 (Гулаш, Нестрашил), 36:48 — 2:1. Бенгтссон — 1 (бол., Олофссон), 44:13 — 2:2. Хед — 1 (бол., Бенгтссон), 54:44 — 2:3.

Вратари: Грубец (58:42) — Хелльберг.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 17 (4+8+5) — 31 (12+10+9).

Судьи: Гофман, Ромасько.

19 декабря. Москва. «ЦСКА Арена». 4981 зритель.