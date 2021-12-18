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Дементьев оценил выступление сборной России на Кубке Первого канала

22:44
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Известный хоккейный агент Алексей Дементьев поделился впечатлениями от игры сборной России под руководством Алексея Жамнова на Кубке Первого канала.

«Раз команда выигрывает, я оцениваю ее позитивно. Самое главное победы, которые радуют болельщиков, ради чего зритель приходит на трибуны. Тем более домашний матч. Я рад третьему подряд выигрышу России», — сказал Дементьев Betonmobile.ru.

Напомним, что сборная России выиграла три матча подряд на Кубке Первого канала. Национальная команда обыграла Канаду, Швецию и Чехию.

Дополнительная информация:

https://betonmobile.ru/dementev-otsenil-vyistuplenie-sbornoy-rossii-na-kubke-pervogo-kanala

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Иван Шитик все материалы автора
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