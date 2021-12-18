Дементьев оценил выступление сборной России на Кубке Первого канала

Известный хоккейный агент Алексей Дементьев поделился впечатлениями от игры сборной России под руководством Алексея Жамнова на Кубке Первого канала.

«Раз команда выигрывает, я оцениваю ее позитивно. Самое главное победы, которые радуют болельщиков, ради чего зритель приходит на трибуны. Тем более домашний матч. Я рад третьему подряд выигрышу России», — сказал Дементьев Betonmobile.ru.

Напомним, что сборная России выиграла три матча подряд на Кубке Первого канала. Национальная команда обыграла Канаду, Швецию и Чехию.