Дементьев оценил выступление сборной России на Кубке Первого канала
22:44
Известный хоккейный агент Алексей Дементьев поделился впечатлениями от игры сборной России под руководством Алексея Жамнова на Кубке Первого канала.
«Раз команда выигрывает, я оцениваю ее позитивно. Самое главное победы, которые радуют болельщиков, ради чего зритель приходит на трибуны. Тем более домашний матч. Я рад третьему подряд выигрышу России», — сказал Дементьев Betonmobile.ru.
Напомним, что сборная России выиграла три матча подряд на Кубке Первого канала. Национальная команда обыграла Канаду, Швецию и Чехию.
Дополнительная информация:
https://betonmobile.ru/dementev-otsenil-vyistuplenie-sbornoy-rossii-na-kubke-pervogo-kanala
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