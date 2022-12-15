Хоккей
Кубок Первого канала
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы
Р§Рњ 2022
Главная
Хоккей
Кубок Первого канала

Сегодня, 17:27

Сергей Телегин поделился ожиданиями от выступления на Кубке Первого канала

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Защитник сборной России Сергей Телегин рассказал, чего ждет от выступления на Кубке Первого канала. Он признался, что у всех хорошее настроение перед стартом турнира.

«Я надеваю свитер сборной не ради того, чтобы сыграть с финнами и шведами, а чтобы выступить за Россию. Это для меня многое значит. Против Беларуси и Казахстана тоже будет интересно сыграть. Я выступаю за сборную России, а не за сборную своего двора. С полной самоотдачей и только вперед. Важны не соперники, а то, в какой команде ты играешь и с каким тренерским штабом», — цитирует Телегина «РБ Спорт».

17 декабря сборная России в рамках Кубка Первого канала сыграет с Казахстаном. 18-го россияне встретятся с Белоруссией.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-telegin-nadevayu-sviter-sbornoj-ne-radi-togo-chtoby-sy-grat-s-finnami-i-shvedami-a-chtoby-vy-stupit-za-rossiyu/
Сборная России по хоккею
0
Читайте также
«Такого снайпера не будет еще несколько поколений». Что пишут об Овечкине в Америке
На Кубке мира нет России, но много бывших российских биатлонистов. Как у них дела?
В штаб-квартире польской полиции взорвался полученный на Украине подарок
Генштаб ВСУ опроверг временное прекращение огня на Новый год
Как помочь ребенку справить с травлей: спецпроект «Известий»
Что происходит с экономикой России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Терещенко объяснил, зачем сборной России нужен Кубок Первого канала
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости