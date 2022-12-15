Сергей Телегин поделился ожиданиями от выступления на Кубке Первого канала

Защитник сборной России Сергей Телегин рассказал, чего ждет от выступления на Кубке Первого канала. Он признался, что у всех хорошее настроение перед стартом турнира.

«Я надеваю свитер сборной не ради того, чтобы сыграть с финнами и шведами, а чтобы выступить за Россию. Это для меня многое значит. Против Беларуси и Казахстана тоже будет интересно сыграть. Я выступаю за сборную России, а не за сборную своего двора. С полной самоотдачей и только вперед. Важны не соперники, а то, в какой команде ты играешь и с каким тренерским штабом», — цитирует Телегина «РБ Спорт».