Сборная Белоруссии обыграла Казахстан в стартовом матче Кубка Первого канала

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В стартовом матче Кубка Первого канала сборная Белоруссии обыграла Казахстан со счетом 4:1.

Голами в составе победителей отметились Владимир Алистров, оформивший хет-трик, и Роман Горбунов. За проигравшую команду отметился Роман Старченко.

В следующем матче Кубка Первого канала сыграют сборные России и Казахстана. Матч пройдет 17 декабря, начало — в 14.30 мск.

Хоккей

Кубок Первого канала

Групповой этап

Белоруссия — Казахстан — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Голы: Алистров — 1 (бол., Сапего), 3:29 — 1:0. Старченко — 1 (бол., Борисевич), 14:20 — 1:1. Горбунов — 1 (Чезганов, Принс), 20:47 — 2:1. Алистров — 2 (Еременко, Кодола), 33:28 — 3:1. Алистров — 3 (мен., п.в., Горбунов), 58:23 — 4:1.

Вратари: Колосов — Бояркин (57:35 — 58:38).

Броски: 22 (11+5+6) — 24 (6+9+9).

Судьи: Самарин, Соин.

15 декабря. Москва. «ЦСКА Арена». 2018 зрителей.