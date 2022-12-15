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Сегодня, 13:22

Терещенко объяснил, зачем сборной России нужен Кубок Первого канала

Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Ак Барса» и сборной России Алексей Терещенко рассказал, зачем национальной команде нужен Кубок Первого канала.

«Кто-то задается вопросом, зачем нужен этот турнир? Как и любое мнение: кому-то нравится, кому-то не нравится. Это нормально. Есть функционеры, которые отвечают за результат и подготовку команды. Нравится или нет, но к этому нужно относиться правильно и извлекать положительные моменты. Всегда есть те, кому что-то не нравится», — цитирует Терещенко Legalbet.

17 декабря сборная России в рамках Кубка Первого канала сыграет с Казахстаном. 18-го россияне встретятся с Белоруссией.

Источник: https://legalbet.ru/news/tereshenko-obyasnil-zachem-sbornoj-rossii-nuzhen-kubok/
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