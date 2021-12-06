Сергей Гимаев-младший оценил состав сборной России на Кубок Первого канала

Комментатор КХЛ ТВ, бывший защитник Сергей Гимаев-младший поделился мнением о составе сборной России на Кубок Первого канала.

«Состав абсолютно логичен, на 90-95 процентов я согласен с каждой кандидатурой. Что касается Самонова, его вызвали, потому что он здорово проявил себя на чемпионате мира в Риге. Тогда он убедил тренеров, и Жамнов был в том тренерском штабе. Я думаю, что, благодаря именно тем играм Самонов и попал в нынешний состав.

Тертышному дали шанс на Кубке Карьяла, на Олимпиаду он не поедет. Мне кажется, что ему еще дадут шанс после сезона. Еще сыграет, будут этапы Евротура, просто дали шанс другим ребятам. Такая же ситуация и с Рашевским, но, повторюсь, сейчас просто посмотрят других ребят, как когда-то смотрели их на Кубке Карьяла.

Вызов Семенова абсолютно не удивил. Я предполагал, что его вызовут, тем более, после новостей о его возвращении в «Авангард». Что касается Окулова и Бурдасова, я удивлен, что их нет. Я бы добавил к ним еще и Рафикова, он бы мог оказаться в этой сборной. Но надо понимать, что не могут вызвать полтора или два состава. Нужно кем-то жертвовать», — приводит слова Гимаева «Чемпионат».

Кубок Первого канала пройдет с 15 по 19 декабря в Москве.