Кожевников не удивлен составом сборной России на Кубок Первого канала
17:49
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о составе сборной России на Кубок Первого канала.
«Собраны самые сильные игроки, которые у нас есть, кроме Найта, конечно. Никаких удивлений нет, все по делу. Кто сейчас хорошо смотрится, тот и в составе.
Что касается Самонова, то вратари — это отдельные люди. Александр смотрится неплохо, конечно, не так уверенно. Вообще ни по кому нет сомнений. Собрались и опытные, и молодежь, и средний возраст», — приводит слова Кожевникова «Чемпионат».
Кубок Первого канала пройдет с 15 по 19 декабря в Москве.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/hockey/news-4536335-kozhevnikov-v-sbornoj-rossii-na-evrotur-sobrany-samye-silnye-igroki-krome-najta-konechno.html
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