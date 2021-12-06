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Кожевников не удивлен составом сборной России на Кубок Первого канала

17:49
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о составе сборной России на Кубок Первого канала.

«Собраны самые сильные игроки, которые у нас есть, кроме Найта, конечно. Никаких удивлений нет, все по делу. Кто сейчас хорошо смотрится, тот и в составе.

Что касается Самонова, то вратари — это отдельные люди. Александр смотрится неплохо, конечно, не так уверенно. Вообще ни по кому нет сомнений. Собрались и опытные, и молодежь, и средний возраст», — приводит слова Кожевникова «Чемпионат».

Кубок Первого канала пройдет с 15 по 19 декабря в Москве.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/hockey/news-4536335-kozhevnikov-v-sbornoj-rossii-na-evrotur-sobrany-samye-silnye-igroki-krome-najta-konechno.html

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Екатерина Савостина все материалы автора
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