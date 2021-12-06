Кожевников не удивлен составом сборной России на Кубок Первого канала

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о составе сборной России на Кубок Первого канала.

«Собраны самые сильные игроки, которые у нас есть, кроме Найта, конечно. Никаких удивлений нет, все по делу. Кто сейчас хорошо смотрится, тот и в составе.

Что касается Самонова, то вратари — это отдельные люди. Александр смотрится неплохо, конечно, не так уверенно. Вообще ни по кому нет сомнений. Собрались и опытные, и молодежь, и средний возраст», — приводит слова Кожевникова «Чемпионат».

Кубок Первого канала пройдет с 15 по 19 декабря в Москве.