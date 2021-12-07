Двукратный чемпион мира считает мнение Ковальчука определяющим для игроков сборной

Бывший игрок сборной России, четырехкратный чемпион страны Виталий Прошкин поделился мнением о составе сборной России на Кубок Первого канала.

— Вполне логично, что в составе достаточно много игроков, — считает Прошкин. — Конечно, провести четыре матча за пять дней непросто, нужна глубина состава. Если говорить по линиям и персоналиям, в защите лидерами будут Нестеров и Войнов, их опыт говорит сам за себя. Вообще, в обороне собраны те, кто может начать или поддержать атаку — очень ценное качество. В нападении на себя обращают внимание Толчинский и Гусев. Вызов в сборную должен помочь им снова заиграть на привычном высоком уровне. Первый был травмирован, а второй приходит в себя после возвращения из-за океана.

— Кто из центрфорвардов может сыграть ключевую роль?

— Таких игроков в этом составе несколько. Очень хвалят Кадейкина, он хорош на вбрасываниях, отрабатывает как в атаке, так и в обороне. Владимир Ткачёв стал уже опытным игроком, он, несомненно, должен усилить команду. Статус Шипачёва говорит сам за себя — играет на высоком уровне, хорошо взаимодействует с партнёрами.

— Нападающий Кирилл Семёнов буквально пару дней назад вернулся из-за океана и уже в составе сборной. Не поспешили с его вызовом?

— Видимо, в «Торонто» у Семёнова не пошло. Неплохо, что в КХЛ вернулся хороший форвард. Вызов Кирилла в сборную похож на историю с Гусевым и Толчинским. С одной стороны, ребятам нужно прийти в себя, сменить обстановку, встряхнуться. Это нормальный ход со стороны тренеров и менеджмента. Все знают их большой потенциал. И если ситуация в канун Олимпиады будет нестабильной — история с участием игроков НХЛ — эти хоккеисты будут готовы приехать в сборную и помочь команде на важном турнире.

— Не удивлены выбором Самонова во вратарскую линию?

— Самонов действительно не так часто играет в этом сезоне. Но сборная ему хорошо знакома — он неплохо проявил себя на минувшем чемпионате мира, играл и на других турнирах. И в случае доверия сможет не спасовать. Гораздо важнее, что вызов получил Федотов. Он идёт по восходящей, прибавляет от сезона к сезону, фактурный вратарь. И Федотов, и Билялов заслужили вызовы в сборную, они идут в лидирующей по статистике группе среди вратарей в КХЛ.

— Менеджером сборной назначен Илья Ковальчук. Хотя он ещё недавно сам был хоккеистом. Были разговоры, что необходим более опытный специалист на данную позицию.

— Все знают с каким желанием Илья приезжал в сборную на чемпионаты мира. И помогал команде. Не говоря уже о ЧМ-2008, где он и вся команда добыли историческую победу. Ковальчук знает всех игроков, легко находит с ними общий язык. Можно даже сказать, что для всех ребят он свой, его мнение очень важное, практически определяющее. Он правильно сказал, что неважно как называется должность, надо объединиться ради общей цели. В целом, думаю, у этой сборной есть хороший запас прочности. Тренерам подобрали хороших исполнителей.