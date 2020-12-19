В субботу, 19 декабря сборная России сыграет с Чехией в матче Кубка Первого канала. Встреча начнется в 15.30 (мск).

Подопечные Валерия Брагина ранее победила шведов (4:3 Б). Чехия в предыдущей игре уступила Финляндии (3:4).

Следить за встречей Россия — Чехия можно будет на сайте «СЭ» с помощью онлайн-трансляции. Видеотрансляции будут доступны на Первом канале и сайте ФХР.

Видеотрансляция встречи Россия — Чехия