Россия — Чехия: видеотрансляция матча. Кубок Первого канала
14:30
В субботу, 19 декабря сборная России сыграет с Чехией в матче Кубка Первого канала. Встреча начнется в 15.30 (мск).
Подопечные Валерия Брагина ранее победила шведов (4:3 Б). Чехия в предыдущей игре уступила Финляндии (3:4).
Следить за встречей Россия — Чехия можно будет на сайте «СЭ» с помощью онлайн-трансляции. Видеотрансляции будут доступны на Первом канале и сайте ФХР.
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