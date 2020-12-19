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Россия — Чехия: видеотрансляция матча. Кубок Первого канала

14:30
17 декабря. Москва. Швеция — Россия — 3:4 Б. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
17 декабря. Москва. Швеция — Россия — 3:4 Б. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В субботу, 19 декабря сборная России сыграет с Чехией в матче Кубка Первого канала. Встреча начнется в 15.30 (мск).

Подопечные Валерия Брагина ранее победила шведов (4:3 Б). Чехия в предыдущей игре уступила Финляндии (3:4).

Следить за встречей Россия — Чехия можно будет на сайте «СЭ» с помощью онлайн-трансляции. Видеотрансляции будут доступны на Первом канале и сайте ФХР.

Видеотрансляция встречи Россия — Чехия

Кубок Первого канала: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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