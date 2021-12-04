Роспотребнадзор увеличил заполняемость трибун на Кубке Первого канала до 70 процентов

Роспотребнадзор одобрил обращение Федерации хоккея России по вопросу увеличения заполняемости «ЦСКА Арены» на матчах российского этапа Евротура — Кубка Первого канала.

Хоккейную арену разрешили заполнить на 70% от общей вместимости. Ранее разрешенной нормой было 30%.

Посещение турнира возможно при соблюдении санитарно-эпидемиологических мер: зрители должны использовать средства индивидуальной защиты (маски) в течение всего пребывания на арене.

Кубок Первого канала пройдет с 15 по 19 декабря с участием национальных сборных России, Канады, Финляндии, Чехии и Швеции.