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Сборная Канады может пропустить Кубок Первого канала в случае ухудшения ситуации с коронавирусом

11:57
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Исполнительный директор Канадской хоккейной ассоциации Том Ренни рассказал о том, что сборная Канады может пропустить Кубок Первого канала.

«У нас есть соглашение об участии сборной Канады в Кубке Первого канала, и мы благодарны, что нам предоставили эту возможность. Соответствующее соглашение заключено. В то же время мы знаем, что ситуация с пандемией сейчас является непредсказуемой, и, согласно договоренности, мы можем отказаться от участия в турнире», — приводит слова Ренни ТАСС.

Кубок Первого канала пройдет в Москве с 15 по 19 декабря. В нем примут участие сборные России, Швеции, Финляндии, Чехии и Канады. Матчи с командой Канады не будут учитываться в зачете Евротура.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13006269

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Сергей Разин все материалы автора
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