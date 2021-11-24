Сборная Канады может пропустить Кубок Первого канала в случае ухудшения ситуации с коронавирусом
11:57
Исполнительный директор Канадской хоккейной ассоциации Том Ренни рассказал о том, что сборная Канады может пропустить Кубок Первого канала.
«У нас есть соглашение об участии сборной Канады в Кубке Первого канала, и мы благодарны, что нам предоставили эту возможность. Соответствующее соглашение заключено. В то же время мы знаем, что ситуация с пандемией сейчас является непредсказуемой, и, согласно договоренности, мы можем отказаться от участия в турнире», — приводит слова Ренни ТАСС.
Кубок Первого канала пройдет в Москве с 15 по 19 декабря. В нем примут участие сборные России, Швеции, Финляндии, Чехии и Канады. Матчи с командой Канады не будут учитываться в зачете Евротура.
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