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Нападающий сборной «Звезды и ВХЛ» Кабуш доволен игрой против команды Россия 25 в Кубке Первого канала

Георгий Горностаев
корреспондент
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Нападающий сборной «Звезды и ВХЛ» Матвей Кабуш заявил, что ему понравилось играть против команды Россия 25 в Кубке Первого канала.

— Интересный матч, хороший соперник. Интересно сыграть против хороших игроков, собранных в сборной России. Получилось, считаю, выступить достойно.

— В первых двух периодах команда ничуть не уступала сборной России, в начале третьего был небольшой спад, пропустили несколько шайб. Что случилось, малейшая расслабленность?

— Может быть, малейшая расслабленность или просто удачно сложилось для соперника, что забросили. Но ничего, мы не сдались, боролись до конца, играли до последнего!

— Получилась отличная голевая передача. Как оцените эпизод, насколько важен для вас этот пас?

— В любом случае приятно набирать очки. Получилось, что выбросили шайбу из зоны, увидел, что убегаем в контратаку. Увидел, что защитник потерял игрока на дальней штанге, получилось ему отдать — забили хороший гол.

Сборная России 25 обыграла команду &laquo;Звезды и&nbsp;ВХЛ&raquo; в&nbsp;матче Кубка Первого канала&nbsp;&mdash; 5:2. Наши против наших. Молодежь боролась до последнего, но проиграла

— Насколько помогает знакомый тренерский штаб — с Максимом Семеновым и Александром Титовым вы работали в прошлом сезоне, в этом — с Николаем Воеводиным и Алексеем Давыдовым?

— В любом случае помогает, что не надо перестраиваться, играешь как в системе. И за счет этого легче создаются моменты, легче понимание — это идет только на пользу.

— Вы играете в тройке с Григорием Кузьминым — вы вместе играете и в «СКА-Неве»...

— Конечно, помогает, что мы знаем друг друга. И в «СКА-Неве» играем, и тут получилось сыграть. В любом случае это помогает.

В следующем матче на Кубке Первого канала сборная России 25 сыграет с Белоруссией (16 декабря). В этот же день команда «Звезды и ВХЛ» встретится со сборной Казахстана.

Сборная России по хоккею
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