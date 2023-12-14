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Гребенкин прокомментировал игру против команды «Звезды и ВХЛ» на Кубке Первого канала

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Нападающий «Металлурга» и сборной России Никита Гребенкин подвел итоги матча против команды «Звезды и ВХЛ» (5:2) на Кубке Первого канала.

— Хороший матч, много пришло болельщиков, хотели победить и победили.

— Сохранился ли дух соперничества, ведь обе команды, по сути, представляли Россию?

— Сохранился конечно. Я думаю для любого спортсмена в каждом матче главное побеждать.

— Три шайбы были заброшены в начале третьего отрезка. Что-то поменялось в установке игры?

— Тренерский штаб внес коррективы. Сделали акцент на тактике.

— Как относишься к тому, что на Кубке больше нет таких стран как Финляндия, Чехия?

— Конечно, это плохо, но имеем то, что имеем. Надо пользоваться возможностью поиграть на таком турнире. Рад, что нахожусь здесь.

— Были на Матче звезд КХЛ. Какие впечатления?

— Позитивные эмоции, познакомился лично со многими. Получил большое удовольствие не столько от хоккея, сколько от атмосферы.

— Матч звезд, Кубок Первого канала. Какая следующая цель?

— Плей-офф и кубок.

— Как вам Роман Борисович Ротенберг в качестве главного тренера?

— Хороший, грамотный и в меру эмоциональный.

В следующем матче на Кубке Первого канала сборная России 25 сыграет с Белоруссией (16 декабря). В этот же день команда «Звезды и ВХЛ» встретится со сборной Казахстана.

(Анна Бирюкова)

Никита Гребенкин
Роман Ротенберг
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