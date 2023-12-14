Михайлов заявил, что игроки ВХЛ оставили хорошее впечатление в матче с командой Россия 25

Член тренерского совета Федерации хоккея России Борис Михайлов заявил, что спортсмены, выступающие во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ), произвели хорошее впечатление в матче Кубка Первого канала против команды Россия 25 (2:5).

«Что касается игроков ВХЛ, то ребята оттуда оставили очень хорошее впечатление. Они показывают что и в ВХЛ есть игроки, которые в будущем могут занять места в основных составах команд Континентальной хоккейной лиги», — отметил Михайлов ТАСС.

В следующем матче на Кубке Первого канала сборная России 25 сыграет с Белоруссией (16 декабря). В этот же день команда «Звезды и ВХЛ» встретится со сборной Казахстана.