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14 декабря, 23:32

Михайлов заявил, что игроки ВХЛ оставили хорошее впечатление в матче с командой Россия 25

Виктория Кравченко
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Член тренерского совета Федерации хоккея России Борис Михайлов заявил, что спортсмены, выступающие во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ), произвели хорошее впечатление в матче Кубка Первого канала против команды Россия 25 (2:5).

«Что касается игроков ВХЛ, то ребята оттуда оставили очень хорошее впечатление. Они показывают что и в ВХЛ есть игроки, которые в будущем могут занять места в основных составах команд Континентальной хоккейной лиги», — отметил Михайлов ТАСС.

В следующем матче на Кубке Первого канала сборная России 25 сыграет с Белоруссией (16 декабря). В этот же день команда «Звезды и ВХЛ» встретится со сборной Казахстана.

Источник: https://tass.ru/sport/19542545
Борис Михайлов
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