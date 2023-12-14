Наши против наших. Молодежь боролась до последнего, но проиграла

В своем дебютном матче на Кубке Первого канала сборная России 25 обыграла команду «Звезды и ВХЛ».

Кубок Первого канала. Групповой этап

Россия 25 — «Звезды и ВХЛ» (Санкт-Петербург) — 5:2 (0:0, 1:1, 4:1)

Голы: Петров — 1 (Кабуш, Альметкин), 26:14 — 0:1. Глотов — 1 (Полтапов, Сергеев), 31:34 — 1:1. Воробьев — 1 (Толчинский, Гребенкин), 40:22 — 2:1. Соркин — 1 (Сафонов, Зыков), 41:34 — 3:1. Хайруллин — 1 (бол., Коростелев, Лямкин), 42:52 — 4:1. Заседа — 1 (бол., Степанов, Грицюк), 48:10 — 4:2. Хайруллин — 2 (п.в., Глотов, Земченок), 59:07 — 5:2.

Вратари: Иванов — Назаров (Мурашов, 42:52, 58:22 — 59:07).

Штраф: 6 — 10.

Судьи: Кочетов, Смирнов.

14 декабря. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 6217 зрителей.

Стартовое вбрасывание на фоне полупустых трибун заставило не только задуматься о том, что четверг и 18.30 — далеко не лучший выбор для игры в мегаполисе. Она получилась бодрой и местами даже веселой.

Однако матчи с участием сборной России всем и всегда были интересны из-за формата «наши против ненаших». Даже если дело касается белорусских соседей. Интрига в сегодняшней встрече исчерпывалась соперничеством игроков, выступающих в одном клубе. Самым ярким эпизодом первого периода стал момент, в котором сошлись два представителя СКА: Никита Серебряков на перемещении эффектно ловушкой вытащил шайбу после убойного броска Арсения Грицюка.

«Звезды», прекрасно понимая, что уступают в уровне индивидуального мастерства, сделали логичную ставку на контратаки. Этот план выглядел эффективным прежде всего из-за уверенных действий голкипера «Рубина» Егора Назарова. Он не первый год здорово играет на уровне ВХЛ, но из-за не самых выдающихся габаритов путь наверх ему пока закрыт. Легко представить, какой была у него мотивация в матче против Александра Никишина, Сергея Толчинского и других звезд КХЛ.

Несколько раз сборная играла в большинстве — все без толку. Вэхаэловцы грамотно, не паникуя, оборонялись и терпеливо ждали шанса. Подкараулить фаворита на ошибке им удалось, шикарно разыграв выход «три в одного».

Более того, «Звезды и ВХЛ» вскоре могли забить еще. Несмотря на катастрофическую разницу в бросках с примерным соотношением три к одному, игра смотрелась как встреча практически равных соперников. Просто одни больше атаковали, другие чаще оборонялись. Это еще один повод обратить внимание на вторую по силе лигу на территории России и не мариновать перспективных ребят в фарм-клубах, а давать шансы в основном составе или отпускать в другие команды КХЛ.

Ответный гол сборники оформили быстро, и для этого им потребовался гениальный пас от Прохора Полтапова — Василий Глотов такую красоту не испортил.

Невозможно представить, чтобы команде, которую тренирует Роман Ротенберг, не хватило мотивации. Сборная России 25 на третий период вышла с утроенной энергией и быстро показала то, чего ей не хватало на протяжении предыдущих 40 минут, — реализацию. Преимущество в три шайбы привело к замене вратаря у «Звезд и ВХЛ». Вместо Назарова вышел ярославец Сергей Мурашов.

Надо отдать должное игрокам в форме, которая своими цветами и дизайном напоминала «Лос-Анджелес». Они не растерялись и не пали духом. Самый активный в их составе Матвей Заседа красиво завершил комбинацию в большинстве, а потом защитник Арсений Коромыслов едва не забил еще один гол. Но на большее вэхаэловцев уже не хватило.