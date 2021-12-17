Сборная Канады победила Швецию в матче Кубка первого канала со счетом 3:1.

В составе сборной Канады шайбы забросили Брэндон Гормли, Эрик О'Делл и Чарльз Геноуэй. У Швеции отличился Густава Рюдал.

18 декабря сборная Канады сыграет с командой Финляндии, а Швеция 19 декабря встретится с Чехией.

Хоккей

Еврохоккейтур

Кубок Первого канала

Канада — Швеция — 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

Голы: Гормли — 2 (Тамбеллини, Робинсон), 19:06 — 1:0. Рюдаль — 1 (Петтерссон), 35:47 — 1:1. О`Делл — 2 (Граовац, Эллис), 37:18 — 2:1. Геноуэй — 1 (Карри, Найт), 38:33 — 3:1.

Вратари: Паскуале — Рейдеборн.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 25 (11+7+7) — 23 (5+11+7)

Судьи: Ромасько, Франо.

17 декабря. Москва. «ЦСКА Арена».