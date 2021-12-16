Сборная Финляндии по буллитам обыграла Чехию в Кубке Первого канала

Сборная Финляндии обыграла Чехию (3:2 Б) в матче второго тура Кубка Первого канала. Исход встречи был решен в серии буллитов.

Обе команды сыграли по одному матчу в турнире. В активе Финляндии — 3 очка, у Чехии — 0.

18 декабря финны сыграют с Канадой (11.00 мск), а Чехия встретится со сборной России (15.30 мск).

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Кубок Первого канала

Чехия — Финляндия — 2:3 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Маннинен — 1 (Гранлунд, Покка), 9:27 — 0:1. Коварж — 1 (Гулаш), 32:41 — 1:1. Левтчи — 1 (Кемппайнен), 47:52 — 1:2. Крейчи — 1 (Гулаш, Коварж), 59:49 — 2:2.

Победный буллит: Тиивола.

Вратари: Грубец) — Сятери.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 37 (11+10+9+7) — 24 (5+5+10+4).

Судьи: Ержабек, Шиндел.

16 декабря. Прага. o2 Arena.