Канада назвала состав на матч Кубка Первого канала против России

Сборная России сыграет с командой Канады в дебютном матче Кубка Первого канала. Встреча в Москве начнется в 18.30 по местному времени.

«СЭ» стал известен состав канадской сборной на эту встречу и сочетание звеньев.

Состав Канады на матч с Россией

Вратари: Погге (Паскуале)

Гормли — Скарлетт, Тамбеллини — Майе — Уил

Мерфи — Робинсон, Граовац — Найт — Одетт

Демерс — Эллис, Бек — Спунер — Карри

Геноуэй — Гилмор, Куник — О'Делл — Ферраро, Фер