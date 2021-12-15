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Канада назвала состав на матч Кубка Первого канала против России

18:00
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Сборная России сыграет с командой Канады в дебютном матче Кубка Первого канала. Встреча в Москве начнется в 18.30 по местному времени.

«СЭ» стал известен состав канадской сборной на эту встречу и сочетание звеньев.

Состав Канады на матч с Россией

Вратари: Погге (Паскуале)

Гормли — Скарлетт, Тамбеллини — Майе — Уил

Мерфи — Робинсон, Граовац — Найт — Одетт

Демерс — Эллис, Бек — Спунер — Карри

Геноуэй — Гилмор, Куник — О'Делл — Ферраро, Фер

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Артур Хайруллин все материалы автора
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