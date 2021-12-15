Стал известен состав сборной России на матч против Канады на Кубок Первого канала. Место в воротах займет Федотов
17:02
15 декабря в Москве стартует Кубок Первого канала по хоккею — второй этап Еврохоккейтура. В стартовом матче турнира сборная России сыграет с Канадой.
Стал известен состав российской команды на эту встречу.
Читайте также
Бразильские политики подрались по правилам ММА. Оскорбленный мэр к концу боя еле двигался, но победил
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю