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Стал известен состав сборной России на матч против Канады на Кубок Первого канала. Место в воротах займет Федотов

17:02
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15 декабря в Москве стартует Кубок Первого канала по хоккею — второй этап Еврохоккейтура. В стартовом матче турнира сборная России сыграет с Канадой.

Стал известен состав российской команды на эту встречу.

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Иван Шитик все материалы автора
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