В Сочи и Ванкувере не помогли даже Малкин и Дацюк на пике.

Старо как мир

Реакция вице-президента ФХР Романа Ротенберга во время пресс-конференции перед шведским этапом Евротура на вопрос одного из моих коллег о вечных проблемах российского хоккея с центральными нападающими была едва заметной, но показательной. Так ведет себя человек, которого уязвили в самое сердце. Его можно понять. Олимпиада с участием всех сильнейших уже не за горами, но выбор центров для сборной России заставляет вспомнить о временах продуктового дефицита в позднем СССР. Находящиеся на финальной стадии карьеры Малкин и Анисимов, вычеркнутый из-за кокаинового скандала Кузнецов, бесцветный Наместников, игрок узкой специализации Барбашев, давно не игравший в центре Григоренко, ветераны типа Шипачева и Андронова в КХЛ — эта картина почти приводит в ужас. Слова Ротенберга о планах А, Б и последующих можно сравнить с выбором между плохим, очень плохим и безнадежным.

Препарирование любых перспектив сборной России применительно к крупным турнирам постоянно упирается в кадровый вопрос. Недостаток качественных игроков в определенных линиях мешает добиться правильного баланса, который необходим для больших побед. О том, что надо делать, разговор отдельный. Но обвинять нынешнее руководство российского хоккея в проблеме с центрами вряд ли стоит. Если проанализировать новейшую историю, уже не связанную с СССР, то окажется, что выбор на этой позиции всегда был ограниченным.

Крайних нападающих, тем более звездных, куда больше. Даже лучшие молодые таланты играют именно на этой позиции — Свечников и Капризов. На подходе — Мичков и Мирошниченко. Сопоставимых с ними по задаткам центров нет и близко.

Проблема идет с детства

Ларионов, Быков, Яшин, Федоров, Жамнов, Виктор Козлов, Немчинов, Семак — еще советское наследие. За российский период выбились в люди Дацюк, Малкин, Кузнецов. Маловато будет. Еще был Зиновьев, не заигравший в НХЛ только из-за своего характера. Он даже начал набирать очки в «Бостоне», но потом решил вернуться в Россию.

При всей яркости отдельных фигур их появление скорее выглядит как дело случая, а точнее — огромным персональным фанатизмом и любовью к своему делу. Даже на победных чемпионатах мира в сборной России хватало работяг типа Терещенко, Горовикова, Соина. Выбор крайне ограниченный, проблема перманентная.

Наличие высококлассных центрфорвардов — еще не гарантия успеха команды. Малкин и Дацюк находились на пике в Ванкувере-2010 и Сочи-2014, но о результатах сборной России на тех турнирах лучше не вспоминать. Необязательно в произошедшем есть их прямая вина. Например, Дацюк смотрелся тогда очень достойно. Ключевым фактором становится правильно выбранная система игры и командное взаимодействие. В сочинском четвертьфинале финны обошлись без трех ведущих центров — Койву-младшего, Филппулы и Баркова. Это не помешало им уверенно обыграть хозяев. Воспоминания о последнем чемпионате мира совсем еще свежи. Сборная Финляндии, собрав вроде бы второсортный состав, убрала с дороги к золоту всех фаворитов. Упираться в одну-две фигуры сейчас не имеет смысла. Сильнейший в мире вратарь, прибавившая в качестве оборона, классные края — этого набора при правильной тренерской работе достаточно, чтобы претендовать на медаль.

В первой половине 2000-х в отечественном хоккее еще более серьезные сложности были с вратарями. Политика Владислава Третьяка и последовательный подход к решению вопроса спустя полтора десятилетия сделали Россию сильнейшей в мире на этой позиции. Воспитание центральных нападающих — задача посложнее. Ее не решить только индивидуальной работой, как это было в случае с вратарями. Нужен комплексный подход. Нельзя сказать, что на этой позиции не появлялись одаренные игроки. На молодежном уровне большие надежды подавали Свитов, Кайгородов, Трубачев, позднее — Локтионов, Хохлачев, Григоренко, Хованов. Предполагаю, что слишком ранний отъезд в Северную Америку помешал им раскрыться в полной мере. Возможно, с внедрением в России площадок североамериканского формата, изменением стиля игры на более вертикальный и агрессивный роль центра в атакующих действиях станет значимее. Соответственно, это заставит тренеров ставить на данную позицию самых-самых уже в детском хоккее. Пока же вариант с отправкой на фланг сильнейшего атакующего игрока, чтобы тот забивал в отрыве, остается приоритетным.