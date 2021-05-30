Обзор дня Алексея Шевченко.

Победа

Сборная России победила команду Швейцарии со счетом 4:1 и практически решила проблему выхода в плей-офф. Да, как бы это смешно ни звучало, но существуют математические шансы, что мы останемся без четвертьфинала. Правда, думать об этом после субботнего матча странно. Впереди две игры, мы не настолько плохи, чтобы проиграть обе встречи, а соперники не настолько хороши, чтобы выполнить все условия.

Важно, что в субботу команда сыграла отлично даже не с точки зрения результата. Очень впечатлило, как хоккеисты сделали выводы из ошибок. Практически все провели встречу на редкость терпеливо, действуя строго во всех эпизодах, не дав сильному сопернику возможности зацепиться за результат. Гол в наши ворота получился хоть и красивым, но каким-то случайным. Никто не ожидал, что передача дойдет до швейцарского игрока. На секунду расслабились, но при этом больше себе такого не позволяли.

Совершенно не согласен с тем, что у нас есть какие-то серьезные проблемы с командными действиями, а шайбы заброшены лишь из-за исполнительского мастерства. Когда ты пропускаешь всего одну, а забиваешь четыре, то странно вообще искать системные проблемы, ведь соперник был очень серьезным, не удивлюсь, если они выиграют какие-нибудь медали. Да и потом в голевых моментах было не так уж и много техники, гораздо больше мозгов. Помните проход Антона Бурдасова? Он же просто правильно проанализировал ошибку защитника, допустившего ляп в отборе. Отметим и то, что мы не выпустили на игру Владимира Тарасенко, а еще три нападающих лечат травмы. Но об этом уже никто не вспоминает.

Решение

«Металлург» не будет продлевать контракт с нападающим Сергеем Мозякиным. Хоккеисту предложат место в тренерском штабе, а если откажется, то отпустят на все четыре стороны. И это здравое решение. Сергей уже слишком пожилой, он стал узкоспециализированным хоккеистом, который если чем-то и поможет в регулярном чемпионате, то не сильно, а в плей-офф ему уже не хватит сил. Ждать от нападающего больше нечего, хотя бросок остался. Только он все реже и реже получает шанс на то, чтобы воспользоваться козырем. Его закрывают, контролируют, а резкость и скорость уже не т. е.

Но удивило, что магнитогорцы заговорили о потолке зарплат, когда объясняли, почему не продлевают нападающего. В этом сезоне видна явная экономия на рынке, ни о каких 900 миллионах на зарплаты не идет речи, да еще и не закончилась история с Сергеем Плотниковым, который может покинуть клуб в целях экономии. Видимо, команде всерьез сократили бюджет. Об этом необязательно говорить вслух, видно же, что клуб делает в межсезонье. Возможно, копят деньги на каких-то иностранцев, но и это сомнительно. Из НХЛ сейчас не привезти звезд первого, да и второго уровня. Надежда лишь на тех, кто по каким-то причинам стал не нужен Северной Америке, типа Свена Андригетто. Но эти траты не окупятся, как, кстати, и случилось со швейцарцем. Что касается Мозякина, то вряд ли после ухода из «Металлурга» он может пригодиться какому-нибудь топ-клубу. Видимо, это завершение карьеры, но решение пока не принято.

Контракт

Владимир Ткачев подписал контракт с «Лос-Анджелесом», а калифорнийцы не разобрались и поставили в твиттер изображение совсем другого Владимира, который недавно переехал в Челябинск. Ошибиться легко, даже в России подобное сплошь и рядом, но тут все-таки клуб НХЛ, могли бы найти фотографию того, кто выступал за СКА.

С Владимиром за океаном постоянно происходят казусы. Первая попытка попасть в НХЛ для игрока получилась скандальной. Нападающий играл в лиге Квебека, не был выбран на драфте, но «Эдмонтон» решил с ним подписать контракт, однако офис НХЛ не утвердил договор. Там была проблема в том, что Владимир в сезоне провел несколько матчей в КХЛ, а по правилам нужно было играть за океаном весь сезон. Короче, «Нефтяники» не до конца разобрались в документах и упустили игрока, который произвел на них впечатление в лагере новичков.

Ткачев вернулся в Россию, завоевал имидж одного из самых умных игроков, хотя выступления за «Адмирал» у него получились лучше, чем за «Салават Юлаев». Из Уфы форвард переехал в Санкт-Петербург, два сезона подбирался к отметке в 50 очков, а недавно разорвал контракт и поехал в НХЛ. Выбор не слишком удачный. Современный «Лос-Анджелес» — это склоки, неудовлетворенные амбиции и провал по результатам. Вы видели, что там было с Ильей Ковальчуком, как поступили с Николаем Прохоркиным, в клубе даже не встали на сторону Вячеслава Войнова, хотя поддержка «Королей» решила бы ситуацию. А еще туда ездил Никита Щербак, на котором сразу же поставили крест после обмена. Я специально привожу примеры именно с нашими хоккеистами, но там безобразие творится и с другими. Удивительно и то, что Владимир не получил максимальный контракт новичка, почти сто тысяч срезали на переговорах. Все пока против Ткачева, но тем интересней будет развитие истории.