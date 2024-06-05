Как будет играть «Сибирь»? Интервью нового главного тренера команды Епанчинцева

О развитии молодежи, ВХЛ и трансферах.

Вадим Епанчинцев — тренер, который к своим 48 годам успел сделать себя имя в МХЛ и ВХЛ, выиграв Кубок Харламова со «Спартаком» и Кубок Петрова с «Югрой». Однако закрепиться в КХЛ у известного хоккеиста, возглавлявшего «Спартак» и «Амур», пока не получилось. И теперь его ждет еще один шанс в «Сибири».

В большом интервью «СЭ» он рассказал о переезде в Новосибирск, решении вернуться в ВХЛ, селекционных задачах «Сибири», работе с Гребенкиным, Лихачевым и Дубакиным в Хабаровске, а также о многом другом.

У меня было два варианта в КХЛ

— Насколько для вас было неожиданным предложение «Сибири», учитывая, что оно поступило достаточно поздно?

— Наверное, каждый тренер верит и ждет, что попадет в сильнейшую лигу страны. У меня было два варианта в КХЛ. Называть клубы не буду. Конечно, видел, какая ситуации в Новосибирске получилась с Анваром Гатиятулиным. После этого со мной на связь вышел генеральный менеджер клуба Виктор Меркулов, и у нас начался диалог. В итоге из двух вариантов выбор пал на «Сибирь», потому что это клуб с большими амбициями.

— Что стало определяющим при выборе «Сибири»?

— Это клуб с болельщиками, которые всегда выполняют роль шестого полевого игрока. Повторюсь, у «Сибири» всегда достаточно высокие задачи. За исключением последнего сезона команда стабильно попадала в плей-офф. В Новосибирске есть хорошие условия и достойный состав. Все эти аспекты в комплексе и повлияли на мое решение.

— «Сибирь» обычно дает новым тренерам однолетние контракты. Однако в вашем случае клуб объявил, что контракт подписан на два года. Это ваша принципиальная позиция или предложение изначально было таким?

— Это больше позиция клуба. Но здесь нужно сделать поправку: я подписал контракт по схеме «1+1». Он продлится автоматически только по факту выполнения определенных задач. Тем не менее это важный момент для меня. Будем делать все, чтобы достичь необходимого результата.

— Назначение главой селекционной службы Юрия Буцаева облегчает вам работу?

— Я хорошо знаю Юрия — это сильный профессионал. Мы успели поиграть вместе и в клубе, и в сборной. Да, селекционная служба облегчит работу и нам, и менеджерам. Они смогут наблюдать за конкретными игроками по нашей просьбе, а также сами советовать нам кого-то. Думаю, это точно пойдет в плюс команде и развяжет нам руки.

На данный момент мы должны жить по средствам. Процентов на семьдесят-восемьдесят довольны текущим составом. Сейчас еще остались некоторые нюансы. Точечные усиления точно еще будут, и на данный момент ведется работа в этом направлении.

— Какие позиции сейчас необходимо закрыть?

— В первую очередь, хотелось бы найти помощника в первое звено к Андреоффу и Беку. Плюс хочется получить хорошего защитника в пару к Мерфи.

— К моменту вашего назначения у «Сибири» на контрактах было уже около 80% команды. Это накладывало отпечаток на ваши переговоры с клубом?

— Нет, в этом плане не было никаких сложностей. Наоборот, здорово, что у команды уже был костяк. Повторюсь, сейчас осталось только точечно подобрать парней, которые нас усилят.

Вадим Шипачев. Фото photo.khl.ru

Хочется поработать с Шипачевым. Но не все упирается в наше желание

— Многие отправляли в «Сибирь» лидера прошлогодней «Югры» Игоря Швырева. Было ли у вас желания с ним поработать?

— Конечно, желание было. Однако к моменту моего назначения у Игоря уже была договоренность с «Сочи». На протяжении всего сезона у нас было взаимное желание работать вместе и дальше. Но так сложились обстоятельства, что он оказался в другом клубе.

— Овчинников — тот человек, который, возможно, займет место рядом с Андреоффом и Беком?

— Свой шанс он точно получит. Все зависит от него. Если проявит себя положительно, то ради бога. Мы будем только рады. Овчинников — местный воспитанник, чьи сильные стороны мы достаточно хорошо знаем. Будем стараться сделать все, чтобы он полностью раскрыл свой потенциал и заиграл так же результативно, как в молодежном хоккее. Все задатки для этого у него есть.

— У вас был классный опыт с тремя арендами в Хабаровске. Обсуждали ли возможность взять кого-то в аренду в Новосибирск?

— Такая вероятность есть, клуб ее не отметает. Но будем смотреть по ситуации.

— У того же Андрея Разина есть реноме тренера, который умеет раскрывать таланты и перезапускать их карьеры. При вас также немало игроков вышло на новый уровень и в «Югре», и в «Амуре». Просятся ли к вам напрямую нераскрытые парни, как тот же Силантьев к Разину?

— В каждый клуб всегда просится много ребят. Но у нас уже сформирован состав на 80%. Разумеется, никто не будет отказываться от хороших игроков. Тот же Шипачев сейчас не нужен «Ак Барсу» при наличии контракта. Конечно, хочется поработать с мастерами такого класса. Однако не все упирается в наше желание.

Фото ХК «Югра»

ВХЛ очень недооценена

— Как в «Югре» восприняли ваше решение уехать в Новосибирск?

— У клуба изначально было понимание, что каждый тренер хочет работать в лиге номер один. У меня сохранились хорошие дружеские отношения и с генеральным менеджером «Югры» Сергеем Гусевым, и с генеральным директором Василием Филипенко. Думаю, они отнеслись к моему желанию работать на высшем уровне с пониманием. Тем более что мы заранее обговаривали мой уход при наличии предложений из КХЛ. Никаких обид у клуба точно нет — мы расстались на хорошей ноте.

Хотелось бы сказать большое спасибо и болельщикам «Югры», которые также с пониманием отнеслись к моему решению. Желаю им только удачи в следующей сезоне.

— Гусев — человек, который уже мог работать на аналогичной должности в КХЛ?

— Абсолютно точно — он это заслужил. Но Сергей настолько прикипел к Ханты-Мансийску, что ему уже тяжело куда-то уехать. У него хороший тандем с директором клуба, который работает на пять с плюсом. Будем надеяться, что им удастся вместе с клубом вернуться в КХЛ. Думаю, возвращение «Югры» не за горами.

— У «Югры» на протяжении последних нескольких лет просто великолепная подпитка из молодежной команды. Причем как игроками, так и тренерами. Интернат в Ханты-Мансийске — один из самых недооцененных в стране?

— Не сказал бы, что школа «Югры» недооценена. Она здорово работает, так как в ней созданы хорошие условия и для тренеров, и для хоккеистов. В «Югре» видна работа и генерального директора, и генерального менеджера, и губернатора ХМАО.

Результат налицо — команды системы каждый год попадают в финал чемпионата России. Те же «Мамонты Югры» в этом сезоне заняли первое место в регулярке на «Востоке». К сожалению, все мы понимаем, что в плей-офф соперники получают парней из вылетевших команд КХЛ. Но самое главное, что в Ханты-Мансийске растут и игроки, и тренеры. Каждый сезон мы постоянно видим ребят, которые стучатся во взрослый хоккей и интересуют другие клубы.

— Тяжело ли далось решение моментально вернуться в ВХЛ после ухода из «Амура»? Многие тренеры боятся спускаться туда под предлогом того, что оттуда можно уже и не всплыть наверх.

— Во-первых, можно сказать, что я вернулся домой — в клуб, с которым выигрывал Кубок Петрова. Тем более что «Югра» всегда ставит перед собой максимальные задачи и хочет выигрывать в каждом матче. ВХЛ очень недооценена. Там есть много хороших тренеров, играющих в зрелищный хоккей. В моей ситуации главным было, что есть работа. Каждый тренер не желает простаивать и хочет заниматься своим делом.

— Разин как человек, прошедший тренерский лифт в том числе через ВХЛ, сейчас многим тренерам задал ориентир в плане развития карьеры?

— Да, Разин — хороший пример. Далеко ходить не надо.

— Лимит на возрастных хоккеистов больше вредит ВХЛ или дает больше возможностей для развития молодежи?

— С одной стороны, он действительно дает большой рост для молодежи. С другой, где, как не у опытных людей, эта самая молодежь должна учиться и перенимать опыт? Парни должны брать лучшее от ветеранов, которые прошли огонь и воду, поиграли и в КХЛ, и за границей.

Лига сделала правильно, увеличив лимит со следующего сезона. Нынешнее количество возрастных хоккеистов — оптимальное для ВХЛ.

— Как сильно «вышка» выросла в организационном плане за эти годы?

— Очень прилично. Сейчас с той же логистикой стало намного проще и легче, чем раньше. Да, сейчас по-прежнему осталось достаточно много поездок на автобусе. Однако клубы делают все, чтобы хоккеисты полностью отдавались игре и чувствовали себя максимально комфортно. ВХЛ однозначно добавила в этом направлении.

Вадим Епанчинцев в «Спартаке». Фото Александр Федоров, «СЭ»

Со времен «Спартака» стал спокойнее в плане психологии

— Поражение в пятом матче полуфинала с «АКМ» — самое тяжелое в тренерской карьере?

— Наверное, да. Команда играла и хотела победить на протяжении 55 минут. Однако говорил и буду говорить, что матч длится 60 минут. Это был очень важный матч, в котором мы смотрелись лучше. К сожалению, получили то, на что наиграли. Не хватило микромоментов, из которых и складывается результат в профессиональном спорте.

— Когда ваш молодой вратарь Егор Заврагин в середине того матча получил три шайбы за 18 минут, не пришлось его психологически встряхивать?

— На самом деле Егор в плане психологии — очень уравновешенный мальчик. Лишний раз его не стоило тормошить. Да, были какие-то моменты, которые с ним разбирал тренер вратарей после матчей. Однако он заслужил те матчи, в которых выходил. Для своего юного возраста Заврагин выглядел очень прилично. Он достоин того контракта, который сейчас получил в КХЛ.

— Заврагин — один из самых талантливых вратарей, которых держали в руках?

— Да, однозначно. Егор — профессионал, который уже в таком молодом возрасте просто отлично работает. Он здорово вникает в нюансы, которые ему рассказывает тренер вратарей. У него большое будущее.

— Как сильно вы изменились с момента первого опыта работы главным в КХЛ, когда получили шанс в «Спартаке»?

— Наверное, больше изменился с точки зрения психологии. Самое главное, что хоккей не стоит на месте. Поэтому расти нужно не только игрокам, но и тренерам. Каждый год ты должен делать определенные выводы и двигаться только вперед.

— В психологическом плане стали более спокойным?

— Думаю, да. Конечно, не всегда получается оставаться максимально спокойным, но стремлюсь к этому. С каждым годом становлюсь опытнее и стараюсь убирать лишние эмоции.

— С нынешним поколением молодежи крик не работает?

— С кем-то и работает, с кем-то нет. У каждого тренера должно быть понимание, на кого можно прикрикнуть, а кого, наоборот, лучше похвалить. У меня уже есть понимание, как сохранять этот баланс.

Фото ХК «Югра»

Шанс остаться в «Амуре» был. Но я выбрал другую дорогу

— Не было ли обиды, что вам не дали еще один шанс в «Амуре» после сезона, когда команда показывала симпатичный хоккей при ином уровне бюджета?

— Нет, никаких обид быть не должно. Каждый выбирает свой путь. На тот момент у меня была договоренность с Сергеем Гусевым, что я возвращаюсь в «Югру». Шанс остаться в «Амуре» был. Но я выбрал другую дорогу.

— За счет чего при вас в Хабаровске произошел такой всплеск у Гребенкина, Дубакина и Лихачева?

— Тот же Гребенкин — очень одаренный мальчик практически без слабых мест, который не любит проигрывать. Плюс он физически очень крепкий. В случае с такими парнями всегда важно дать шанс и игровое время, чтобы они поверили в себя.

Не буду отдельно останавливаться на сильных сторонах каждого. Главное, что парни дали результат и в дальнейшем будут раскрывать себя. Думаю, что в конечном счете от тренерского штаба зависит только 30% успеха. Все остальное — это они сами.

— В минувшем сезоне душа за Дубакина не болела?

— Старался смотреть его отдельные матчи. Всегда хочется, чтобы парни, прошедшие через твои руки, росли. Не знаю, что там произошло у Сергея. Однако мы знаем его сильные и слабые стороны. Постараемся в новом сезоне сделать все, чтобы он раскрылся заново и помог «Сибири».

— Сейчас с парнями поддерживаете отношение?

— При встрече всегда с удовольствием общаемся.

— Поддерживаете решение Гребенкина уехать в «Торонто»?

— Это его решение. Не могу ничего сказать. Как тренеру мне бы не хотелось, чтобы такой хоккеист покинул мою команду. Но как игрока я его прекрасно понимаю.

— Василий Атанасов дебютировал во взрослом хоккее именно у вас в «Югре». Тогда не было опасений, что его с весом в 60 килограммов где-нибудь прибьют в силовой?

— Атанасов — очень умненький и быстрый нападающий. Его тяжело поймать на силовой прием. Конечно, опасения были. Тогда мало кто знал, выдержит ли он переход из молодежного хоккея во взрослый. Но наш тренерский штаб выбирал правильные моменты, когда мы подпускали его ко взрослому хоккею. После нескольких матчей с основой его часто отправляли в молодежку.

Своей игрой он заслужил свои шансы в «Югре». В том числе возможность сыграть в последних матчах плей-офф ВХЛ. Василий показывал хороший зрелищный хоккей, забивал важные голы, отдавал классные передачи. И сейчас мальчишка показывает, что с каждым годом он способен становиться все лучше и лучше. Это не может не радовать.

Тэйлор Бек. Фото ХК «Сибирь»

Уверен, что найдем общий язык с Беком

— Как отнеслись к решению КХЛ сдвинуть начало предсезонных сборов?

— Не сказал бы, что оно добавляет тренерам какие-то трудности. Ребята с двусторонними контрактами все равно начинают сборы по регламенту раньше. Собственно, в последние годы у меня процесс всегда и начинался с 15 июля. Здесь никаких проблем не возникнет.

Если говорить про парней с односторонними контрактами, то они все профессионалы. Тренер по ОФП дал им задания, которые должны выполняться. Благодаря этому им будет намного легче понять требования нашего тренерского штаба. Мы уверены в них. Никаких опасений нет.

— В вашем штабе не первый год за ОФП отвечает Владислав Занковец, который очень активно ведет научную деятельность и не так давно получил кандидатскую степень. Это человек с совершенно другим взглядом на подготовку, нежели в то время, когда вы сами были хоккеистом?

— Повторюсь, хоккей движется вперед. Владислав Эдуардович и сам поиграл на профессиональном уровне — это человек из хоккейной семьи. Он профессионал с большим объемом знаний. Когда в штабе есть сработавшийся тандем главного тренера с тренером по ОФП — это дорогого стоит. Да, можно сказать, что это специалист новой формации.

— В КХЛ уже сложно представить хоккеиста, приезжающего на сборы с пивным животом. В ВХЛ такие экземпляры еще существуют?

— Такие люди присутствовали у меня и в «Спартаке», и в «Амуре», и в «Югре». Но с каждым годом их становится все меньше. Когда человек приходит летом к тебе с большим лишним весом, то в дальнейшем давать шанс ему уже никто не будет. Если хоккеист просиживал все межсезонье, то с профессиональной точки зрения нам с ним не по пути. К счастью, сейчас такие моменты практически не возникают.

— В «Сибири» очень многое строится на игре и настроении Тэйлора Бека. Многие называют его достаточно эгоцентричным и оказывающим влияние на всю команду. Уже начали выстраивать коммуникацию с ним?

— Мы знаем все эти моменты. Но они не такие критичные. Наоборот, это игрок, который хочет побеждать и набирать очки, — это дорогого стоит. Уверен, что нам не составит никаких проблем найти с ним общий язык. Тем более что в нашем штабе будут люди, знакомые со спецификой североамериканских хоккеистов. Так что не переживайте.