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Топ-форварда КХЛ выжили из «Ак Барса». Чем Кагарлицкий поможет «Торпедо»

Нападающий Кагарлицкий перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Дмитрий Кагарлицкий.
Фото ХК «Ак Барс»
За последние несколько лет известный нападающий, выступавший с Вадимом Шипачевым, пережил множество серьезных проблем.

Один из самых интересных лотов на рынке неограниченно свободных агентов нашел работу. Нападающий Дмитрий Кагарлицкий подписал контракт с «Торпедо». Договор средний для хоккеиста его уровня. Один год, 25 миллионов базовой зарплаты. Но в Нижний Новгород нападающий приедет мотивированным. Впрочем, он всегда таким был.

Последние три сезона Дмитрий провел в «Ак Барсе», и это время нельзя было назвать счастливым. Нет, Кагарлицкий старался действовать на своем уровне, но различные обстоятельства мешали ему раскрыться до конца. Сначала были проблемы со здоровьем. Причем такие серьезные, что я не берусь их обсуждать. Когда-нибудь хоккеист сам расскажет о них, и вы все вздрогнете. Намекну лишь, что под угрозой была не карьера, а полноценная жизнь.

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Затем проблему удалось решить, но тут в Казани наступили смутные времена. После небольшой «оттепели», когда Дмитрий Квартальнов хоть и не без проблем, но внес свежую струю в клуб, вернулось старое и дремучее. Сначала был Олег Знарок со своим гонором, стойкой «ковбой» и девизом «Я с шести лет с клюшкой, никому ничего объяснять не должен». Тут же вернулся и Зинэтула Билялетдинов, гордящийся своими победами в прошлом веке, когда зарплатный фонд был безграничным.

Кагарлицкому в такой обстановке было не по себе. Человек, прошедший в хоккее все ступени, сделавший себя сам за счет старания и трудолюбия, остался добрым и веселым, каким я его помню во времена «Атланта». Билялетдинов таких не любит.

Дмитрий Кагарлицкий.
Фото ХК «Ак Барс»

К Дмитрию у него было много претензий, причем весьма необоснованных. Есть голы? Этого не нужно, играй в обороне. Играешь в обороне? Где результативность, почему нет голов? Дмитрия хотели обменять еще в прошлом сезоне, когда внезапно появилась возможность взять Евгения Свечникова. Последнему выписали огромную зарплату, перепутав с братом, и считалось, что именно он заменит Дмитрия в составе. К счастью, что-то не получилось с трейдом, потом начался сезон, и выяснилось, что бывший первый раунд драфта ничего не умеет из того, чем силен Кагарлицкий.

Дмитрий и прошлый сезон провел замечательно, учитывая то, что тренер его ненавидел и делал все, чтобы убрать игрока. 15 голов, 10 передач. Могло быть и больше, тренируй команду другой специалист. Но и этот показатель, учитывая стиль и проблемы клуба, просто замечательный.

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Самое удивительное, как поступил «Ак Барс» со своим форвардом, который за три сезона наколотил 47 шайб. С ним даже не попрощались, не говоря уж о том, чтобы предложить новый контракт. От него избавились, словно он был грузом для команды, хотя Кагарлицкий не заслужил такого отношения к себе. А менеджеры не брали трубку, когда им звонил хоккеист.

Говорят, что Анвар Гатиятулин будет ставить некий «скоростной хоккей» и в эту картину Дмитрий «не вписывается». Только вот когда у него реально были проблемы со скоростью, он набрал 31 балл в «Ак Барсе». А уж когда решил вопросы, то не уступал никому. Но решение было принято, скорее всего, против был Зинэтула Билялетдинов, который остался серым кардиналом казанцев и руководит селекционным процессом.

Дмитрий Кагарлицкий.
Фото ХК «Ак Барс»

Дмитрий вышел на рынок свободных агентов, и почему-то в топ-клубы его не рассматривали. Удивило, что форварда подписало «Торпедо», а, например, не «Салават Юлаев», у которого украли Ивана Дроздова. Не помешал бы Кагарлицкий никому из тех, кто хочет не просто попасть в плей-офф, но и что-то выиграть.

Смотрят на возраст. 34 года. Но Дмитрий остался таким же, каким был в «Атланте» в свое время. Только более техничным и опытным форвардом. Так что нижегородцы сыграли на рынке здорово.

Дмитрий Кагарлицкий
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
Финал Счет в серии
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
4 - 0
1. Металлург Мг - Локомотив
2 - 1
2. Металлург Мг - Локомотив
1 - 0
3. Локомотив - Металлург Мг
1 - 2
4. Локомотив - Металлург Мг
1 - 2
4 - 0
1/2 финала
Металлург Мг - Автомобилист
Металлург Мг - Автомобилист
4 - 3
1. Металлург Мг - Автомобилист
2 - 1
2. Металлург Мг - Автомобилист
2 - 4
3. Автомобилист - Металлург Мг
2 - 3
4. Автомобилист - Металлург Мг
5 - 3
5. Металлург Мг - Автомобилист
5 - 2
6. Автомобилист - Металлург Мг
5 - 3
7. Металлург Мг - Автомобилист
3 - 2
4 - 3
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
1. Локомотив - Трактор
5 - 2
2. Локомотив - Трактор
3 - 2
3. Трактор - Локомотив
1 - 2
4. Трактор - Локомотив
0 - 3
4 - 0
1/4 финала
СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
1 - 4
1. СКА - Автомобилист
2 - 3
2. СКА - Автомобилист
1 - 3
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4. Автомобилист - СКА
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5. СКА - Автомобилист
4 - 5
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Металлург Мг - Спартак
Металлург Мг - Спартак
4 - 2
1. Металлург Мг - Спартак
4 - 0
2. Металлург Мг - Спартак
1 - 0
3. Спартак - Металлург Мг
5 - 2
4. Спартак - Металлург Мг
1 - 0
5. Металлург Мг - Спартак
5 - 3
6. Спартак - Металлург Мг
0 - 3
4 - 2
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
1. Динамо М - Трактор
2 - 4
2. Динамо М - Трактор
4 - 5
3. Трактор - Динамо М
3 - 2
4. Трактор - Динамо М
5 - 4
0 - 4
Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
3 - 4
1. Авангард - Локомотив
1 - 2
2. Авангард - Локомотив
0 - 7
3. Локомотив - Авангард
1 - 2
4. Локомотив - Авангард
3 - 1
5. Авангард - Локомотив
4 - 2
6. Локомотив - Авангард
2 - 3
7. Авангард - Локомотив
0 - 2
3 - 4
1/4 финала конференции
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
4 - 2
1. Металлург Мг - Амур
2 - 1
2. Металлург Мг - Амур
2 - 3
3. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4. Амур - Металлург Мг
5 - 2
5. Металлург Мг - Амур
3 - 1
6. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4 - 2
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 1
1. СКА - Торпедо
2 - 5
2. СКА - Торпедо
3 - 2
3. Торпедо - СКА
2 - 5
4. Торпедо - СКА
1 - 4
5. СКА - Торпедо
3 - 0
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Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
4 - 2
1. Динамо М - Динамо Мн
4 - 1
2. Динамо М - Динамо Мн
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3. Динамо Мн - Динамо М
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4. Динамо Мн - Динамо М
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Авангард - Лада
Авангард - Лада
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Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
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Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
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Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
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1. Ак Барс - Автомобилист
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Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
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2 - 3
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24.04 19:00
Локомотив – Металлург Мг
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