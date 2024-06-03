Топ-форварда КХЛ выжили из «Ак Барса». Чем Кагарлицкий поможет «Торпедо»
Один из самых интересных лотов на рынке неограниченно свободных агентов нашел работу. Нападающий Дмитрий Кагарлицкий подписал контракт с «Торпедо». Договор средний для хоккеиста его уровня. Один год, 25 миллионов базовой зарплаты. Но в Нижний Новгород нападающий приедет мотивированным. Впрочем, он всегда таким был.
Последние три сезона Дмитрий провел в «Ак Барсе», и это время нельзя было назвать счастливым. Нет, Кагарлицкий старался действовать на своем уровне, но различные обстоятельства мешали ему раскрыться до конца. Сначала были проблемы со здоровьем. Причем такие серьезные, что я не берусь их обсуждать. Когда-нибудь хоккеист сам расскажет о них, и вы все вздрогнете. Намекну лишь, что под угрозой была не карьера, а полноценная жизнь.
Затем проблему удалось решить, но тут в Казани наступили смутные времена. После небольшой «оттепели», когда Дмитрий Квартальнов хоть и не без проблем, но внес свежую струю в клуб, вернулось старое и дремучее. Сначала был Олег Знарок со своим гонором, стойкой «ковбой» и девизом «Я с шести лет с клюшкой, никому ничего объяснять не должен». Тут же вернулся и Зинэтула Билялетдинов, гордящийся своими победами в прошлом веке, когда зарплатный фонд был безграничным.
Кагарлицкому в такой обстановке было не по себе. Человек, прошедший в хоккее все ступени, сделавший себя сам за счет старания и трудолюбия, остался добрым и веселым, каким я его помню во времена «Атланта». Билялетдинов таких не любит.
К Дмитрию у него было много претензий, причем весьма необоснованных. Есть голы? Этого не нужно, играй в обороне. Играешь в обороне? Где результативность, почему нет голов? Дмитрия хотели обменять еще в прошлом сезоне, когда внезапно появилась возможность взять Евгения Свечникова. Последнему выписали огромную зарплату, перепутав с братом, и считалось, что именно он заменит Дмитрия в составе. К счастью, что-то не получилось с трейдом, потом начался сезон, и выяснилось, что бывший первый раунд драфта ничего не умеет из того, чем силен Кагарлицкий.
Дмитрий и прошлый сезон провел замечательно, учитывая то, что тренер его ненавидел и делал все, чтобы убрать игрока. 15 голов, 10 передач. Могло быть и больше, тренируй команду другой специалист. Но и этот показатель, учитывая стиль и проблемы клуба, просто замечательный.
Самое удивительное, как поступил «Ак Барс» со своим форвардом, который за три сезона наколотил 47 шайб. С ним даже не попрощались, не говоря уж о том, чтобы предложить новый контракт. От него избавились, словно он был грузом для команды, хотя Кагарлицкий не заслужил такого отношения к себе. А менеджеры не брали трубку, когда им звонил хоккеист.
Говорят, что Анвар Гатиятулин будет ставить некий «скоростной хоккей» и в эту картину Дмитрий «не вписывается». Только вот когда у него реально были проблемы со скоростью, он набрал 31 балл в «Ак Барсе». А уж когда решил вопросы, то не уступал никому. Но решение было принято, скорее всего, против был Зинэтула Билялетдинов, который остался серым кардиналом казанцев и руководит селекционным процессом.
Дмитрий вышел на рынок свободных агентов, и почему-то в топ-клубы его не рассматривали. Удивило, что форварда подписало «Торпедо», а, например, не «Салават Юлаев», у которого украли Ивана Дроздова. Не помешал бы Кагарлицкий никому из тех, кто хочет не просто попасть в плей-офф, но и что-то выиграть.
Смотрят на возраст. 34 года. Но Дмитрий остался таким же, каким был в «Атланте» в свое время. Только более техничным и опытным форвардом. Так что нижегородцы сыграли на рынке здорово.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Автомобилист
|4 - 3
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|24.04
|19:00
|
Локомотив – Металлург Мг
|1 : 2