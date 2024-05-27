«Ситуацию с отказом Гатиятулина восприняли спокойно». Большое интервью нового босса «Сибири»

Интервью спортивного директора новосибирцев Виктора Меркулова.

Новый спортивный директор «Сибири» Виктор Меркулов — человек в КХЛ достаточно известный. Он стоял у истоков создания Центрального информационного бюро лиги, два сезона отработал генеральным менеджером московского «Динамо», а также возглавлял Ассоциацию агентов КХЛ. И теперь именно он будет отвечать за селекцию новосибирского клуба.

В большом интервью «СЭ» он рассказал о:

переезде в Новосибирск;

селекции «Сибири»;

назначении главным тренером Вадима Епанчинцева;

новичках команды;

работе в Ассоциации агентов КХЛ;

новой структуре управления клубами;

создании скаутского отдела;

и многом другом.

Новая система управления «Сибирью» — более правильная

— Как и когда вам поступило предложение занять пост спортивного директора «Сибири»?

— Где-то в середине февраля мне позвонил министр спорта НСО Сергей Ахапов и сказал, что ему порекомендовали мою кандидатуру. Меня попросили прислать резюме. После прилетел в Новосибирск, где мы пообщались и послушали друг друга. Узнал проблемы, которые видят в клубе на сегодняшний день. Спросил, как в министерстве видят дальнейшее развитие клуба. В ответ предоставил свое мнение с учетом тех вводных, которые мне дали.

Получился хороший, конструктивный диалог. Затем меня пригласили на встречу с губернатором НСО Андреем Травниковым, который также провел со мной беседу. Через какое-то время мне позвонили и сказали, что хотят со мной сотрудничать. Согласился практически сразу, потому что мне это интересно. Тем более что у меня был опыт работы в московском «Динамо».

— Какие проблемы выделяли в министерстве?

— Не стал бы пересказывать весь разговор. Понятно, что все хотят спортивного результата. Все-таки Новосибирск — это большой хоккейный город с большими традициями, а «Сибирь» — один из старейших клубов России.

Конечно, все хотят построения команды на несколько лет и улучшения результатов год к году. Были вопросы по построению вертикали клуба, есть нюансы, связанные с работой школы. На сегодняшний день ДЮСШ «Сибирь» вроде бы при клубе, но в то же время это отдельное юрлицо со своей внутренней жизнью. Хорошо, что бывший директор школы будет генеральным директором клуба. В этом плане нам будет проще взаимодействовать и общаться.

Мы уже совместно с Крутохвостовым предприняли определенные шаги по формализации отношений с тренерскими штабами школы и молодежной команды. Хотим выстроить правильную систему подготовки хоккеистов. Конечно, осознаем, что регион с точки зрения детского хоккея немножко отдален от основных точек развития — от Москвы, Урала.

Понимаем, что многие стараются уехать туда. Люди считают, что там у них больше шансов пробиться в более сильные команды. Но здесь, наверное, нужно посмотреть с другой стороны. Конкурентная среда — это плюс для развития. Все хотят развиваться быстрее, играя против лучших. Однако я бы порекомендовал, чтобы на определенном этапе уехавшие парни возвращались к нам. С точки зрения дальнейшего шанса — попадания в молодежную команду, в команду КХЛ — путь к основе в Новосибирске гораздо короче.

Набираясь опыта в других командах и возвращаясь домой, игроки будут приезжать более подготовленными, чем некоторые местные ребята. При этом местных тоже планируем развивать и пестовать. Не собираемся переманивать кого-то какими-то условиями. Тем более что это достаточно непросто. Местным парням внимания будет уделяться не меньше, чем тем, кого будем держать на карандаше в других регионах.

Но в спорте должен доминировать спортивный принцип: если ты сильнее, то должен быть в команде на главных ролях. Хотим шаг за шагом развивать нашу вертикаль. В том числе планируем активно взаимодействовать с ВХЛ.

Слышал, что есть разговоры о необходимости создать прямой фарм-клуб в Новосибирске. Однако на текущем этапе это не совсем конструктивный подход. Создать его можно. Но для чего? Ради того, чтобы он просто был, и формировать его отовсюду? Наверное, такой подход не совсем правильный. Должна присутствовать экономическая целесообразность во всем. Может быть, в ближайшей перспективе имеет смысл задуматься об этом.

Виктор Меркулов. Фото ХК «Сибирь»

— Для Новосибирска нетипичная новая трехзвенная структура руководства. Как разделены зоны ответственности между вами, Крутохвостовым и Глазковым?

— Давайте разделим вопрос на две части. В Новосибирске просто исторически сложилось, что был один генеральный директор. При этом его даже называли генеральным менеджером, несмотря на наличие спортивного директора, и все решения были за ним. Все полномочия были сконцентрированы в руках одного руководителя. Эта система имеет право на жизнь и существовала 14 лет, порой давая определенные плоды.

Что касается новой системы управления, то не вижу в ней ничего плохого. Мне кажется, что она более правильная — люди должны быть погружены в свои вопросы более досконально, не отвлекаясь на сопутствующие моменты. Порой, уделяя много внимания одному вопросу, ты можешь забыть про другие. Надеюсь, таких вещей у нас не будет.

Если говорить про зоны ответственности, то на мне будет весь спортивный блок — хоккеисты, административно-технический персонал, тренеры, селекционная служба, взаимодействие со школой и клубом ВХЛ, переговоры, контракты. Про зоны ответственности других членов руководства, наверное, не буду рассказывать. Прекрасно понимаю, что такое позиции генерального директора и исполнительного директора. Однако в каждой структуре все может быть по-разному. Более правильно будет спросить у них самих.

— Вы сказали про селекционную службу, но раньше в «Сибири» ее не было. Фастовский говорил, что селекционный отдел клуба — это целиком и полностью Сергей Климович.

— У нас идет процесс создания селекционной службы. Руководить селекционной службой будет Юрий Буцаев. По остальным персоналиям пока говорить не буду, сейчас ведется работа по подбору кандидатов. Понятно, что не будем раздувать штат этих сотрудников до каких-то непонятных размеров. Однако объективно понимаю: если хотим выстраивать профессиональный хоккейный клуб с какими-то целями, задачами и планами на будущее, то эта структура необходима.

Что касается Сергея Николаевича — он профессионал в своем вопросе. Он понимает хоккей и знает хоккеистов. Но не должно быть так, чтобы на одном человеке все замыкалось. Во всем, что касается оценки игрока, должно быть несколько мнений. Нельзя слушать только одну сторону. Как ни крути, со временем у нас появляются в голове какие-то стереотипы, замыливается глаз. Для объективной оценки порой необходимо несколько мнений. Хочется иметь взвешенный подход ко всем игрокам.

— Правильно ли понимаю, что пока единственный сотрудник скаутской службы — это Юрий Буцаев?

— На сегодняшний день — да. Юрий Геннадьевич — достаточно известный в хоккее человек с опытом выступления в Северной Америке. Немаловажно, что это специалист с хорошим образованием, который окончил в том числе MBA. Плюс у него есть опыт работы в хоккейной школе.

На первом этапе его главной задачей будет не столько подбор игроков, сколько выстраивание правильного взаимодействия молодежной команды со старшими возрастами школы. В этом году необходимо наладить коммуникацию с выпускным 2008 годом рождения и командой ЮХЛ.

Если он увидит, что там есть прогрессирующие ребята, то будет оперативно доносить эту информацию до тренеров «Сибирских Снайперов». Или же, наоборот, нужно будет решать вопрос о том, чтобы дать кому-то из молодежки практику в юниорах.

Для меня было удивительно, что из предыдущего выпускного 2007 года в МХЛ в прошлом сезоне не привлекался никто, кроме одного хоккеиста. Говорить о какой-то взаимосвязи со школой и клубом можно было только с натяжкой. Сейчас хочу поменять эту ситуацию и надеюсь, что Буцаев в этой ситуации нам очень поможет. Появление полноценной скаутской службы, в которую, помимо него, со временем войдут непосредственно скауты, позволит «Сибири» становиться только сильнее и быстрее подготавливать молодежь к профессиональному хоккею, а также искать талантов в других регионах.

Анвар Гатиятулин. Фото Global Look Press

Как выбрали главного тренера

— Насколько для вас стала стрессовой ситуация с необходимостью экстренно искать нового главного тренера?

— Не могу назвать эту ситуацию стрессовой. Конечно, она неприятная. Так бывает в жизни, что что-то меняется в моменте. Тем более в хоккее часто происходит, когда ты рассчитываешь на одно, а выходит совсем другое. Отнеслись к ней спокойно. Двигаемся дальше. Ничего страшного.

— Почему в итоге остановились именно на Епанчинцеве?

— При выборе Гатиятулина и Епанчинцева мы исходили из того, что нам нужен тренер, умеющий работать с молодежью. У нас достаточно много ребят 2000-х годов рождения и моложе. Анвар Рафаилович и Вадим Сергеевич — как раз те люди, которые имеют работать с такими парнями и доверять им.

У Епанчинцева был хороший опыт в Хабаровске, где у него лидерами «Амура» стали Лихачев, Гребенкин и Дубакин. Если не ошибаюсь, все трое входили в топ-5 бомбардиров команды. Собственно, это и отличает Вадима Сергеевича от многих других тренеров. Для нас важно, чтобы парни развивались и чувствовали поддержку. Плюс кандидатура Епанчинцева подкупила тем, что его команды играют в интересный атакующий и активный хоккей.

Наши болельщики хотят видеть открытый хоккей. То же самое обсуждали и с Гатиятулиным — он говорил, что не хочет действовать в закрытом стиле. Все-таки это миф, который когда-то к нему прицепился. С другой стороны, о защите тоже нельзя забывать. Если ты играешь плохо в обороне, то в нападении ловить нечего. Нельзя бежать в атаку без уверенности сзади.

Совокупность всех этих факторов подтолкнула нас к назначению Епанчинцева — человека, который умеет сплотить коллектив. Надеюсь, у нас все получится.

— Тренерский штаб уже сформирован на 90%? В прессе проскакивали имена Ярослава Люзенкова, Владислава Занковца, Андрея Тарасенко и Егора Подомацкого.

— Глобально штаб практически сформирован. Осталась одна-две позиции. Надеюсь, до конца следующей недели закроем этот вопрос. Сейчас ведется работа с кандидатами.

У нас есть определенные сложности. Иногда хотим видеть одного человека, но что-то по разным причинам не получается: либо у конкретного специалиста уже есть контракт на руках, либо не можем договориться по зарплате. Хотим представить тренерский штаб в полном виде.

— Многие откровенно удивились, когда изначально увидели новость об уходе Андрея Тарасенко. Казалось, он навсегда врос в тренерский штаб «Сибири».

— Расскажу, почему так произошло. Я прекрасно понимаю, кто такой Андрей Владимирович. Мы с ним познакомились и пообщались. Осознаю, какие у него есть сильные стороны и чем он может быть полезен клубу. Но в текущей истории нужно все было начинать с чистого листа. Все, кто присутствовал в штабе, были освобождены. А дальше в зависимости от наших потребностей решали, кому стоит предложить новый контракт.

— Наличие его в обновленном штабе — пожелание клуба или выбор Епанчицева?

— Это совместное решение. Рассказал ему, чем может быть полезен этот специалист. Он поддержал мою позицию. Тарасенко будет тренером по развитию.

— Клуб уже объявил, что Лев Бердичевский покинет пост главного тренера «Сибирских Снайперов». Что стало определяющим в оценке его работы?

— Основной момент — команда не выполнила задачу попасть в плей-офф. Да, «Снайперы» остались в Золотом дивизионе, но с плей-офф не получилось. Решили, что нужно двигаться дальше с новым тренером. На наш взгляд, это должен быть опытный специалист. В ближайшее время объявим его имя.

Будет ли это местный специалист? Все относительно. Мы всегда отдаем дань уважения новосибирской школе.

Фото ХК «Сибирь»

Селекция

— На сколько процентов процесс селекции «Сибири» можно считать завершенным?

— Есть пара точек, которые нам нужно пройти. В первую очередь это ситуация по Никите Шашкову. Клуб сделал ему улучшенное предложение. К сожалению, он с ним не согласился и посчитал, что на данном этапе карьеры ему нужно сменить команду. Мы уважаем его решение.

В разговоре Никита выразил благодарность клубу за то, что ему улучшили условия. Если он и его семья считают, что лучше будет перейти, то пусть будет так. Естественно, мы хотели бы получить весомую компенсацию за хорошего нападающего с отличным потенциалом. От этого будет многое зависеть.

Плюс есть определенные мысли по дополнительному комплектованию команды. Не буду пока подсвечивать эту историю. Не говорю, что пойдем в сезоне с теми, кто уже есть в составе. Однако все это будет зависеть от разных факторов.

Также будем прощаться с двумя-тремя хоккеистами, у которых есть действующие контракты. Это точно будет один нападающий и один защитник. Нужно будет немного расчистить платежную ведомость, так как у нас есть рамки бюджета. Не хотелось бы расставаться с кем-то, но нужно вписываться в определенные рамки.

— Вы наверняка уже находитесь в ожидании оффершита по Шашкову. Хотелось бы понять ваш дальнейший план по нему: это будет повторение предложения другого клуба и последующий обмен или вы просто рассчитываете получить денежную компенсацию?

— Все будет зависеть от размера предложения. Если оно будет умеренным и сдержанным, то будем рассматривать вопрос о сохранении Шашкова. Если будем понимать, что цифры для нас велики, то, конечно, отпустим Никиту за денежную компенсацию.

— Месяц назад интереса к Антону Красоткину со стороны топ-клубов не было. Сейчас ситуация поменялась?

— Да, после предыдущего нашего разговора был ряд звонков с предложениями об обмене. Однако наш руководитель Андрей Травников занял четкую позицию — Антон Красоткин не подлежит обмену. Спортивный блок клуба полностью поддерживает и разделяет ее.

— Зачем вы сделали квалификационное предложение Максиму Сушко? Человек провел в Новосибирске два далеко не самых удачных сезона и не оправдывал соотношение «цена — качество».

— Вы абсолютно правы про соотношение «цена — качество». Ему сделано квалификационное предложение. Дальше будем думать, что с ним делать. За те деньги, которые у него были по предыдущему контракту, его точно не оставим. Но если получится договориться о сдержанной сумме, то клуб готов идти дальше с ним. Если нет — либо сохраним права, либо отпустим парня в другой клуб.

Все будет зависеть от разных факторов. Иногда кажется, что менеджер совершает какой-то нелогичный ход. Но никто не знает, что за этим стоит. Например, в другой сделке нам смогут пойти навстречу. С одной стороны, мы теряем актив, а с другой — нам открываются другие возможности.

— Шансов сохранить Михеева изначально было мало?

— Разговаривали с ним еще в марте. Тогда задал четкий вопрос Артему: «Если мы поднимаем тебе зарплату до уровня предложения другого клуба, ты готов остаться?» Он ответил: «Нет, тут уже вопрос не в деньгах. Я принял решение уйти».

Когда я пришел в клуб, шансов оставить Михеева уже не было. Возможно, они были бы, поднимись этот вопрос в декабре-январе. Но об этом надо спрашивать не меня.

— Легко ли далось решение вернуть Валентина Пьянова после такого сезона в «Авангарде» с зашкаливающим минусом и слабой игрой на точке? В понимании многих, это человек, который уже едет с ярмарки.

— Ехать с ярмарки — понятие неоднозначное, как и история с «плюс-минус». Да, у него был большой отрицательный показатель полезности. Но он же не один был в эти моменты на льду. Нужно смотреть на эту проблему в совокупности. Достаточно взглянуть на то, что годом ранее ситуация у Пьянова была противоположной, когда он был лидером «Сибири».

Когда он уезжал в Омск, то все сильно переживали по этому поводу. Все понимали, что ему сделали хорошее предложение и век хоккеиста достаточно короток. То, что Валентин вернулся, пойдет на пользу всем: и ему, и клубу. Да, мы сделали ему более сдержанное предложение в финансовом плане, нежели у него были ранее. Однако он на него согласился. Для него было важным вернуться в родной клуб. По крайней мере, из разговора я понял, что он едет домой. Думаю, в Новосибирске он проявит себя лучше, чем в Омске.

— История с переходом Сергея Калинина изначально не имела под собой оснований?

— Нам предлагали его. Однако приняли решение, что выберем другого хоккеиста. Конкретных предметных переговоров не было.

— Что даст команде Егор Мартынов? Понятно, что это дефицитный на рынке праворукий защитник. Но не закроет ли он дорогу тому же Артему Жукову?

— Он придаст команде стабильности и опыта. Нам был необходим такой опытный защитник, потому что у нас достаточно молодая оборона. Результат обычно приходит к командам, у которых есть необходимый уровень опыта. Егор будет помощником нам в этой истории. Тем более что однолетний контракт должен его стимулировать на свой лучший хоккей. Не думаю, что это человек, который собирается в ближайшее время вешать коньки на гвоздь.

Если говорить про Жукова, то подписание Мартынова не будет для него препятствием. Артем прогрессировал в прошлом сезоне. Думаю, он займет свое место в обороне «Сибири».

— Вряд ли у вернувшегося из-за океана Дмитрия Овчинникова может быть железобетонное место в топ-6, но прямо сейчас вы видите его в верхних тройках?

— Абсолютно верно — его позиции точно не железобетонные. Все будет зависеть от предсезонки. Опять же, история с годичным контрактом была сделана, чтобы дать ему стимул проявить себя и получить более высокое и долгосрочное предложение.

Да, рассчитываем на него в верхних звеньях. Однако все будет зависеть от него и его результатов. То же самое можно сказать и про место в большинстве.

Лев Крутохвостов, Дмитрий Овчинников и Виктор Меркулов. Фото ХК «Сибирь»

— По Михалеву к вам обращаются другие клубы?

— Нет, пока обращений не было. Надеемся продолжить сотрудничество с ним. Уже предварительно обсуждали этот вопрос с его агентом, но договорились, что более предметно будем говорить ближе к концу лета — началу осени.

— Допускаете ли, что вместе с отцом из «Сибири» попросятся на выход братья Климовичи?

— Если попросятся, то будем разговаривать. У нас была беседа с Сергеем Николаевичем на этот счет. Мы предложили им не делать резких движений, а спокойно дождаться нового тренерского штаба, который посмотрит их и подержит в руках. Дальше — уже сядем и обсудим всю ситуацию. На самом деле, мы на них рассчитываем. Это местные воспитанники, и нам хотелось бы, чтобы они продолжили развиваться в Новосибирске. Когда у тебя отец находится на должности руководителя, это, безусловно, накладывает отпечаток. Так будет в любом клубе и в любом городе.

Периодически по ним поступают звонки. Но все разговоры проходят достаточно поверхностно. На сегодняшний день они — игроки «Сибири», на которых мы рассчитываем. Если получим по ним какое-то достойное предложение, то, конечно, рассмотрим его. В конце концов, у нас тоже есть собственные задачи по развитию.

— Появлялась информация, что они неофициально ездили на просмотр в «Торпедо».

— Думаю, что это недостоверная информация. Ни один клуб не будет нарушать регламент таким образом. Всегда можно заранее цивилизованно обо всем договориться.

«Сибири» не хватает глубины

— Как вы отнеслись к продлениям Андреоффа и Гордеева? По сути, предыдущее руководство не дало вам возможности принять решение по их судьбе.

— По Энди у меня вообще нет вопросов — он, безусловно, лидер команды, большой помощник и центральный нападающий высокого уровня. Думаю, и болельщикам он тоже нравится. Он хорошо играет, достаточно приветлив со всеми. Гордеев, думаю, тоже нам поможет, мы на него рассчитываем. Сезон покажет.

— «Сибирь» в последние годы сама начала делать оффершиты другим клубам. Допускаете, что поборетесь за кого-то из ОСА?

— Не знаю, по какой причине делали оффершиты в прошлые годы. Не считаю, что здесь стоит говорить о некой тенденции. Это вопрос необходимости. Если будет хоккеист, который нам нужен, и мы посчитаем, что можем дать ему конкурентные условия, то, конечно, сделаем это. Ну или будем понимать, что от этого клуб может получить какую-то выгоду.

— С появлением селекционной службы будете делать больший упор на рынок ВХЛ?

— Не могу сказать, что будем делать больший упор. Однако у нас однозначно появится больше возможностей анализировать рынок ВХЛ. Как показывает практика, в этой лиге подрастают хорошие хоккеисты, которым стоит дать шанс. С учетом нынешних возможностей ты банально можешь не успевать отслеживать их. Поэтому нам и нужна селекционная служба, которая будет более глубоко следить за этим.

— Губернатор постоянно говорит, что в клубе должен делаться упор на местных воспитанников. В том числе на возвращение тех, кто уехал несколько лет назад. Есть ли у вас сейчас желание и возможности побороться за тех же Илью Паутова и Вячеслава Малова?

— Будем отдельно прорабатывать каждую ситуацию. Следим за всеми новостями. Отслеживаем, кто может освободиться в ближайшее время. Вопрос в другом: конкретно в текущей ситуации будут ли они нам помощниками? Будем думать.

— Нет ощущения, что «Сибирь» сейчас выхолощена в плане наличия в системе топовых юниоров и нужной глубины?

— Если анализировать состав, то, конечно, нам не хватает глубины. Знаю, что перед дедлайном на некоторых наших игроков был спрос. Однако их не отдали из-за короткой скамейки.

Будем поднимать этот вопрос с новым тренерским штабом и смотреть на перспективу. Надеемся, что в следующем году наш спортивный сезон будет длиннее и мы будем бороться за более высокие места. Конечно, для этого нам понадобится глубина состава и длинная скамейка. Что касается юниоров, в системе клуба есть хорошие молодые игроки. Будем следить за ними.

Виктор Меркулов, Всеволод Цевелев и Лев Крутохвостов. Фото ХК «Сибирь»

— Были ли в команде люди, чьи цифры в контракте вас удивили?

— А чего удивляться? Есть то, что есть. Нравится тебе это или нет, но контракт — это подписанный и зарегистрированный документ. Его нельзя взять и изменить. Это та данность, с которой тебе придется работать. Удивляться здесь не нужно. Нужно просто все взвешивать и балансировать бюджет. Этим сейчас и будем заниматься.

— Сотрудничество с «Кузней» продолжится?

— Очень хороший вопрос. Еще до прихода в «Сибирь» у меня было некое недопонимание, почему клуб сотрудничает именно с Новокузнецком. Все-таки «Кузня» — это команда с определенными целями и задачами, которые не всегда согласуются с целями, ради которых мы отправляем ребят в ВХЛ. В Новокузнецке достаточно высокий уровень хоккеистов. И того количества игрового времени, которое клуб хочет получить для наших парней, там добиться сложно. Сейчас находимся в диалоге с одним клубом. Думаю, в ближайшее время нам удастся договориться.

— Вы сказали, что у губернатора есть свое видение развития клуба. В чем оно заключается?

— У нас был личный разговор, мы обменялись мнениями. Наверное, не стал бы за него рассказывать, как он видит развитие клуба. У меня есть представление в зависимости от того, что было услышано. Одно из поручений, которое мне было дано, — это подготовка спортивной стратегии на определенный период времени. Эта работа будет вестись в ближайшее время после того, как решим все организационные моменты.

Наш бюджет достаточен, чтобы добиваться достойного спортивного результата

— Бюджет клуба останется на уровне прошлого сезона?

— Про бюджет клуба в целом говорить не буду. Могу только сказать, что расходы на формирование команды останутся примерно на том же уровне.

— У Фастовского было стойкое убеждение, что «Сибири» не нужно повышать зарплатный фонд.

— Это его мнение. Что касается повышения зарплатного фонда команды, то здесь не стоит забывать, что в последнее время пол заработных плат каждый год рос и в будущем сезоне составит уже 450 миллионов рублей. Таким образом, если твой зарплатный фонд остается на том же уровне, то ты становишься менее конкурентным на рынке.

Что касается того бюджета, который есть, и тех задач, которые можно достичь с учетом этих финансовых возможностей, то перед нами есть примеры команд, достигающих результата с еще меньшим бюджетом. Считаю, что наш бюджет достаточен, чтобы добиваться достойного спортивного результата.

— Вы выделили для себя моменты, из-за которых у «Сибири» не задался минувший сезон?

— Да, у меня есть понимание. Не буду называть эти детали — это будет некорректно по отношению к предыдущему тренерскому штабу. Я сам смотрел определенные матчи и видел, почему что-то не получается.

Глобально у команды были все шансы на плей-офф. Не будем вдаваться в подробности, но эта история с четырьмя снятыми очками психологически надломила команду. Ее было сложно вернуть в тот тонус, который у нее был.

Понимаем и видим проблемы. Конечно, необходимо точечно усилить состав. Работаем в этом направлении. Про рынок вообще не стоит ничего говорить: тяжелый он или легкий — он такой, какой есть. На нем есть доступные хоккеисты. Да, с учетом цены на некоторых мы не сможем за них побороться. Хотя хотели бы. Но есть условия, в которых «Сибирь» существует. Мы приняли правила игры и должны их соблюдать.

— Вы стояли у истоков создания ЦИБ КХЛ. Как система могла пропустить четырех легионеров в заявку «Сибири» на матч?

— База — это машина, программа. Как ты ее сделаешь — так она и поедет. Не хотел бы давать по этому поводу дополнительных комментариев. У меня есть четкое понимание, что и как произошло. С учетом того, что были проведены все внутренние расследования и заседания дисциплинарной палаты, с моей стороны было бы некорректно его озвучивать и давать дополнительные оценки.

Пусть все останется так, как есть. К счастью или к сожалению, все это — уже история. Назад уже ничего не отмотаешь.

— Помогал ли вам Фастовский в передаче дел?

— Скажу честно, у меня с этим вообще не было никаких проблем. Знаком с Кириллом Валерьевичем очень давно. На любой мой вопрос он всегда давал исчерпывающий ответ и погружал в нюансы работы с игроками, агентами. Спасибо ему за то, что отнесся ко всему с пониманием. Прекрасно понимаю, когда приходит человек, который тебя меняет, — это очень грустная и местами неприятная история. Но он перенес все с достоинством.

Кирилл Фастовский (справа). Фото ХК «Сибирь»

— Фастовский занимал место в совете директоров КХЛ и был голосом, который и слушали, и слышали. Понятно, что эта должность, не переходящая «по наследству». Нет ли у вас опасений, что теперь «Сибирь» не будут слышать?

— Нужно смотреть юридические аспекты. Надеюсь, что эта позиция останется за «Сибирью». Возможно, ее займет Лев Игоревич или еще кто-то от клуба. Но хоккейный клуб «Сибирь» является учредителем организации под названием ООО «КХЛ». Наш голос в любом случае будет не просто услышан, а будет обязан быть услышанным. В этом плане переживать не стоит. Понимаем, что на той стороне работают хорошие профессионалы и адекватные люди, с которыми всегда можно обсудить любой вопрос.

В конце концов, у нас и так идет постоянное общение с лигой. Когда работал в «Динамо» и занимался Ассоциацией хоккейных агентов, то постоянно общался с Алексеем Морозовым, Андреем Точицким, Алексеем Анисимовым и другими руководителями и сотрудниками лиги.

Если Мильштейн хочет работать на этом рынке, то должен подчиняться правилам

— До «Сибири» вы возглавляли Ассоциацию хоккейных агентов КХЛ. Чем занимается эта новая для российского хоккея организация?

— Она кажется новой только потому, что ее не так давно стало видно. На самом деле ей уже больше 10 лет. Другой вопрос, что она не постоянно функционировала. На этапе создания КХЛ она активно взаимодействовала с лигой, но потом наступил период затишья.

Полтора года назад ко мне обратились агенты и сказали, что у них есть желание оживить эту историю. Мне предложили занять должность главы Ассоциации, так как я на тот момент был свободен. Подумал: «Я поработал и в КХЛ, и в клубе. Почему бы не поработать с агентами и не погрузиться в их мир с их сложностями и проблемами?» Хотелось посмотреть хоккей со всех сторон.

Достаточно плодотворно провели этот год. Заключили с КХЛ и ФХР соглашения о сотрудничестве. Их суть заключалась в том, чтобы на официальной основе установить взаимодействие с этими организациями.

В основном все идеи, исходившие от агентов, касались защиты прав своих клиентов и улучшения их условий труда. То есть глобально мы выступали неким профсоюзом игроков. Только не защищали их напрямую и не ходили вместо них в дисциплинарные комитеты — этим должна заниматься другая профильная организация.

Обсуждали с КХЛ много изменений в регламент. Где-то нас слышали, и какие-то наши идеи были поддержаны. В этом году у нас получилось углубиться в эту историю. Обсуждали в том числе зарплаты хоккеистов с точки зрения повышения и возраста выхода на рынок неограниченно свободных агентов.

В том числе была идея создания зарплатного арбитража для определенной категории хоккеистов. Сейчас в регламенте указано, что ребята в возрасте до 21 года имеют право обратиться в арбитраж. Парням в статусе НСА эта история в принципе не нужна. А вот категория «22-28» находится в такой серой зоне.

С одной стороны, у ОСА все зарегулировано — есть те же квалификационные предложения. Однако оффершиты порой не делаются не потому, что клуб не хочет взять игрока, а потому что понимает, насколько дорогой за него будет компенсация. В итоге хоккеист остается при тех же деньгах, которые ему предложил свой клуб, и не может никак на это повлиять. Не знаю, в какой стадии находится эта история. Может быть, Ассоциацию и услышат. Также помогали выявлять неаккредитованных агентов. Передавали информацию о них в комиссию по аккредитации при ФХР.

Дэн Мильштейн. Фото Федор Успенский, «СЭ»

— В неаккредитованном Мильштейне все видят угрозу?

— Тут вопрос не в угрозе. Просто если ты хочешь работать на этом рынке, то должен получить лицензию, платить налоги и подчиняться правилам. Неважно, где ты живешь и насколько ты крут. Есть правила — их нужно соблюдать и уважать.

Если есть клубы, которые работают с ним напрямую, то они должны подвергаться соответствующему наказанию. В конце концов, в России есть достаточно большое количество агентов, с кем Дэн может сотрудничать. Тем более ничто не мешает ему аккредитоваться. Просто получается, что он проявляет серьезное неуважение к нашим правилам и законам. С этим, конечно, нужно бороться.

— Меня удивило, что в Ассоциации не состоят две крупные фигуры на рынке — Шуми Бабаев и Алеша Пилко.

— Они отказались присоединяться к Ассоциации. Сказали, что им это неинтересно. Хотя Бабаев и Пилко являются частью агентского сообщества. При этом к ним нет никакого антагонизма. Не только ведь они не присоединились — есть целые агентства, которые не входят в организацию. Это их личное дело — там добровольная основа. Просто они лишаются возможности на получение каких-то преимуществ.

«Динамо» — прекрасный период в моей жизни

— С какими эмоциями вспоминаете два года работы в «Динамо»?

— Только с хорошими. Это был прекрасный период в моей жизни. Очень благодарен этому хоккейному клубу и его руководству, которое когда-то мне доверило формирование команды. Мне довелось поработать со многими известными и уважаемые людьми. Могу сказать только слова благодарности за этот период. Желаю «Динамо» только удачи и достижения новых вершин.

— Не казалось, что под вами кто-то намеренно раскачивает кресло, как это происходит с вашими предшественниками?

— Знаете, со стороны не видно всех нюансов. В прессе часто появляются различные сообщения, информация в которых не всегда соответствует действительности. Я никогда не держался за кресло. Когда мы расходились, то все было достаточно конструктивно.

Сложно сказать, какая сейчас ситуация в «Динамо». Наверное, в любом клубе будет какая-то своя история. Везде есть свои нюансы. Мне было приятно работать там с профессионалами высокого уровня.

— Главной причиной вашего ухода называли разногласия с Алексеем Кудашовым.

— С Кудашовым у нас были нормальные рабочие отношения. Мы не всегда совпадали во мнениях. Но руководство посчитало на тот момент, что нужно пригласить нового тренера и сменить генерального менеджера. Возможно, я сам не оправдал возложенных на меня надежд. У меня нет никаких обид на «Динамо».

— И вы, и Фастовский ведь никогда не играли в хоккей.

— Даже на любительском уровне.

— Наверняка чувствовали предубеждение и спесь к себе со стороны тех, кто в него поиграл.

— Не могу назвать это спесью. Когда ты не являешься хоккеистом и участвуешь в формировании состава, всегда будет некий скептицизм. Но можно вспомнить и другие примеры. Не только Кирилла Валерьевича, но и Геннадия Ивановича Величкина, который не был профессиональным спортсменом. Тем не менее его клуб становился неоднократным чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина.

Возможно, нам где-то сложнее. С другой стороны, мы видим то, чего не видят другие. Свои слабые стороны всегда можно перекрывать подбором сильных специалистов, которые находятся рядом с тобой. Всегда говорю, что беру в свой штаб людей, которые по многим вопросам сильнее меня. Совершенно этого не боюсь.

Когда работал в «Динамо», то был моложе других. На минуточку, некоторые хоккеисты были старше меня — например, Максим Афиногенов. Но меня это никогда не пугало. Считаю, что коллектив должен состоять из разных людей, где каждый силен в своем направлении. Ты всегда можешь прийти к нему и спросить то, чего сам не знаешь и не понимаешь. За счет этого коллектив становится сильнее.

— Когда Фастовский в 2010 году впервые приехал в Новосибирск, то отмечал, что ему многое пришлось подгонять в клубном офисе до московских стандартов работы. Вы заметили какую-то разницу в менталитете сотрудников или приехали в клуб с уже четкими правильными стандартами?

— Я пока еще не со всеми познакомился. С кем-то — в силу того, что просто не пересекаюсь по функционалу. Но скажу, что здесь очень хорошие специалисты, которые умеют работать. Здесь замечательный коллектив.

Все сотрудники хорошо знают свое дело. Говоришь с человеком и понимаешь, что на той стороне — профессионал своего дела, который знает работу от и до. Может быть, в этом плане даже зря себя где-то накручивал. В клубе работают добрые и отзывчивые люди. Надеюсь, им со мной тоже будет комфортно.

Что касается города, то многие знакомые спрашивают: «Как тебе Новосибирск после Москвы?» Всем отвечаю, что абсолютно комфортно чувствую себя здесь. Не скажу, что как дома, потому что это будет слишком громко. Пока моя дорога в основном — это путь из гостиницы до арены. Но несколько раз уже выбирался и в город прогуляться.