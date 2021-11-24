Обзор дня Алексея Шевченко.

Назначение

В России снова поменялся главный тренер молодежной сборной. Летом ребят проверял и оценивал Игорь Ларионов, в октябре неожиданно его заменил Олег Браташ, который, к слову, даже не поехал на турнир с кандидатами, а руководил национальной командой на Евротуре. Сейчас же решено, что в Канаду отправится Сергей Зубов. Все это не очень хорошо, хотя, конечно, переоценивать должность не стоит. В конце концов, это не клуб, где такие тренерские изменения могут сказаться на хоккеистах. В молодежке с ноября по начало января собираются все лучшие игроки определенного возраста, им надо дать понятное задание, правильно расставить акценты и настроить на матч. Любой тренер будет делать определенные вещи во время сборов и турниров. А какой тактики он придерживается, видит ли, например, Марата Хуснутдинова с центра или с краю — нюансы. Но на вопросы-то можно получить ответы.

Допустим, мы прекрасно понимаем, почему решено произвести рокировку Браташ — Зубов. Она не связана со спортом, есть вероятность, что бывший главный тренер молодежной команды не сможет полететь в Канаду по медицинским причинам. Но почему же все-таки Игоря Ларионова перевели в другую сборную, не совсем понятно. Он чем не устраивал-то? Не сомневаюсь, что к нему есть претензии, но какие? Или взять Сергея Зубова. Он же только-только ушел из Риги, сославшись на семейные обстоятельства, которые не позволяют ему плотно работать с командой. И тут же занимает такую должность, которая подразумевает полное погружение на ближайшие полтора месяца. Хотелось бы и объяснений, чем хоккей Зубова будет отличаться от хоккея Ларионова. По мне, так нынешний специалист больше клубный тренер, причем с весьма специфическим отношением к хоккеистам и окружающим. На длинной дистанции есть время привыкнуть к его манере общения, а насчет короткого турнира сильно сомневаюсь. Все это существенно снижает наши шансы взять первое место на турнире в Канаде.

Состав

Расширенный список кандидатов на попадание в молодежную сборную России понятен. Мы пригласили практически всех лучших, по отдельным кандидатам можно спорить, но глобально никаких сенсаций. Да, не попал в команду Дмитрий Овчинников из «Сибири». Но не сказать, чтобы он уж сильно выделялся, а когда его переводили в МХЛ, то тоже не осталось такого ощущения. Как говорит Леонид Вайсфельд, всегда смотрите не на того, кого взяли, а на того, кого мог бы заменить кандидат. На его позиции Свечков, Хуснутдинов, Пономарев, Гуслистов, Танков и Иванцов. Никого из них он не сильней.

Удивило, что никого не включили из Америки, но позже сообщили, что «легионеры» приедут сразу на сбор в Канаду. Но там сейчас небольшой выбор. Пожалуй, лишь Ян Кузнецов, выступающий в АХЛ, сможет побороться за место в составе. Насчет Даниила Чайки не все ясно. Он слабо смотрелся в России, на молодежном чемпионате мира (пусть и был младше), да и не феерит сейчас в юниорской лиге. А у нас приглашено много приличных защитников, которые играют гораздо лучше, чем он. Единственная позиция, которая реально беспокоит, — это вратарская. Ярослав Аскаров в этом чемпионате выглядит не лучшим образом, причем и в КХЛ, и в ВХЛ. За ним очень нестабильный Егор Гуськов, умеющий не только вытащить игру, но и провалить ее. Захар Виноградов — без опыта выступления на крупных турнирах, а Максим Моторыгин вряд ли поедет на чемпионат. Надеемся на тренера вратарей, который приведет Ярослава в чувство.

Вызов

Анатолий Голышев переведен в основной состав «Айлендерс». Уже ближайшей ночью нападающий может дебютировать в игре против «Рейнджерс». И наверняка сыграет, но не потому, что все впечатлены его игрой, а из-за серьезных кадровых проблем. В клубе очень много травмированных игроков, кто-то попал в ковид-протокол, и на тренировку все приходят в ожидании плохих новостей.

Рискну предположить, что если бы Голышева не позвали сейчас, то он бы по-настоящему психанул. Отношения между ним и клубом — сплошной обман. Это, кстати, должны помнить другие российские хоккеисты, которым вешают лапшу на уши перед подписанием контракта. Все обещания должны вноситься в договор. Например, у Голышева были устные договоренности, что он подписывает скромный договор в обмен на то, что его не будут держать в фарм-клубе. Но все это было на словах. Как только Анатолий подписал соглашение, так сразу отправился в «Бриджпорт» и застрял там. При этом ему постоянно говорили, что он «первый на очереди, когда понадобятся хоккеисты», но на деле поднимали других. Да и в АХЛ он иногда не попадал в состав из-за возрастного лимита, что сильно бесило форварда.

На моей памяти самым умным игроком при подписании контракта оказался Никита Трямкин. Он вписал в контракт пункт, что в случае, если клуб его отправит в АХЛ, он моментально возвращается в Россию. И когда в «Ванкувере» начали осторожно предлагать варианты, он показывал на пункт в договоре. Канадцы ничего не могли сделать. Что касается Голышева, то он выделялся в «Бриджпорте», но по матчам в АХЛ нельзя судить о форме игрока. Правда, уверен, что сейчас он сделает все, чтобы впечатлить тренера. Лишь бы не перегорел.